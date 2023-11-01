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女網／WTA年終賽開戰 墨西哥場地差球員不信任

台灣醒報／ 台北報導
世界排名第3的美國19歲天才少女高芙，年終賽首戰只花不到一小時，就直落二擊敗排名第7的加柏 歐新社
世界排名第3的美國19歲天才少女高芙，年終賽首戰只花不到一小時，就直落二擊敗排名第7的加柏 歐新社

網壇精彩的年終賽WTA開戰！世界第2的斯薇雅蒂與世界排名第3的美國19歲天才少女高芙，首戰都輕取對手，雙方下一戰將正面對決，是WTA本屆最受期待大戰。本屆年終賽場外爭議大，原先是沙烏地阿拉伯豪擲千金，打算搶下主辦權，隨後因為協商失敗，無奈改到墨西哥坎昆，但直到賽前場地才臨時建好。

WTA年終賽

網壇精彩的年終賽逐步點燃戰火，先由女網的WTA年終賽開場，年終賽是當年度女網排名世界前八好手，才會獲得席次進行對決，賽制直接讓8強分為2個小組廝殺，競爭年度最高榮譽，重要性與觀賞性並不遜於四大滿貫賽。

本屆女網年終賽場外新聞不少，最早預定在中國深圳開打，但WTA官方遲遲未宣佈總決賽舉辦地，月前傳出沙烏地阿拉伯斥資重金搶奪主辦權，上個月消息甚至是「砸出10億台幣」搶辦，但沙國的女權議題一直備受抨擊，知名選手娜拉提諾娃與艾芙特都表達異議，認為女球員在「特定國家」會受到打壓，最終WTA官方與沙國協商破局，WTA只能緊急找尋臨時動議。

最後他們選擇移師到墨西哥坎昆舉辦，這是繼2021年在瓜達拉哈拉後，短期內又回到墨西哥開戰，關鍵是場地問題未能解決，官方在選手到達前才恰恰處理好場地，而球員在站上場地練球後，不約而同都表達對場地的不信任，球后莎芭蘭卡表示，在這座球場移動時，無法感到安全感，球的彈跳也很不穩定，且賽前才首度踩場，對球員都是風險與不尊重。

無論如何，WTA年終賽仍舊是焦點滿滿。

根據《CNN》報導，世界第2的斯薇雅蒂首戰擊退第6的萬卓索娃，世界排名第3的美國19歲天才少女高芙，首戰也只花不到一小時，就以直落二擊敗排名第7的加柏，雙方在台灣時間2日的下一戰將直接強強對撞。

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高芙

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