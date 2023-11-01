桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒逆轉晉級男單16強

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT法蘭克福冠軍賽男單首輪上陣，在局數以0比2落後情況下展開絕地反攻，最終以3比2逆轉擊敗德國選手法蘭西斯卡，闖進16強。

世界排名第12的林昀儒日前在全國運動會包攬4金後，馬不停蹄趕往德國參賽，本週參加世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽。

林昀儒男單首輪對手為地主德國選手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），過去雙方5度交手，林昀儒雖握有5連勝優勢，但這次碰頭卻陷入苦戰。

前2局戰況激烈，林昀儒在以11比13、10比12讓出後，讓對手搶先聽牌，所幸林昀儒及時回穩，第3局在4比3領先時連得4分，儘管被對手追成1分差，但林昀儒頂住壓力，以11比9扳回一城。

林昀儒第4局在8比8平手時，拉出3比0攻勢，以11比8扳平戰局，決勝局再延續這股氣勢，以11比7迎接勝利，16強賽將碰上德國選手杜達（BenediktDuda）。

另一場男單首輪賽事，台灣「桌球教父」莊智淵對戰2屆奧運男單金牌得主、中國名將馬龍，莊智淵在克服2個賽末點情況下未能逆轉，最終以4比11、4比11、11比8、11比13敗下陣來。

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