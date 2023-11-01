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足球／沙烏地阿拉伯為運動耗巨資 可望主辦2034世界盃

中央社／ 洛桑31日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯是唯一提交主辦2034年世界盃足球賽（World Cup）「意向書」的國家；若達所有技術標準，沙國可望於明年底正式獲准主辦賽事。 路透
沙烏地阿拉伯是唯一提交主辦2034年世界盃足球賽（World Cup）「意向書」的國家；若達所有技術標準，沙國可望於明年底正式獲准主辦賽事。 路透

國際足球總會（FIFA）宣布，沙烏地阿拉伯是唯一提交主辦2034年世界盃足球賽（World Cup）「意向書」的國家；若達所有技術標準，沙國可望於明年底正式獲准主辦賽事。

綜合法新社和路透社報導，沙烏地阿拉伯在足球、一級方程式賽車（Formula One，F1）、高爾夫上投入巨資，如今極有可能主辦2034年世界盃足球賽。

2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙、摩洛哥共同主辦，3場開幕賽將分別於南美洲的烏拉圭、阿根廷、巴拉圭舉行。

卡達去年舉辦了中東第一次世界盃，當時沙烏地阿拉伯在小組賽階段爆冷擊敗足球強國阿根廷。阿根廷最後奪得卡達世界盃冠軍。

沙烏地阿拉伯起初有意與埃及和希臘一起申辦2030年世界盃，但今年6月放棄這個想法。

今年10月4日，申辦2034年世界盃的程序一啟動，沙烏地阿拉伯就宣布有意爭取。

基於各洲輪流舉辦的原則，國際足總只「邀請」亞洲和大洋洲聯盟會員國申請。印尼一度考慮與澳洲，甚至紐西蘭、馬來西亞、新加坡共同申辦，但於10月19日同意支持沙烏地阿拉伯。

今年成功主辦女足世界盃的澳洲原本也有意爭辦2034年世界盃，但在亞洲足球聯盟（Asian FootballConfederation）決定支持沙烏地阿拉伯後，昨天撤回了意向書。

高爾夫 F1

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