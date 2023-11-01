足球／C羅點讚記者質疑梅西影片「8座金球獎僅5座實至名歸」

梅西（Lionel Messi）八奪金球獎，史無前例，但有西班牙記者拍片質疑，認為梅西只有5座金球獎是實至名歸的，有3座是名不正、言不順的。5次贏得金球獎的C羅（Cristiano Ronaldo）讚好了影片，並留下4個「笑喊」的表情符號。

西班牙《阿斯報》體育電視台的Instagram發布了一段影片，記者朗些路（Tomas Roncero）評論梅西第8次贏得金球獎。他說：「各位朋友好，我們都已知道，他們又要將金球獎頒給梅西。他去了邁阿密等掛靴，但其實在巴黎聖日耳曼的時候，他都已經像等退役，備戰世界盃。對的，他贏了世界盃，但進了6球都是十二碼。」

在去年底的卡塔爾世界盃，梅西帶領阿根廷封王，梅西在法定時間射入了4球十二碼，另外在互射十二碼階段射入兩球。梅西在這屆世界盃有3個非十二碼入球，還有3次助攻，他以7個入球排射手榜次席。

朗些路說：「世界盃已經是10個月前的事，我們現在都11月了。梅西現有8座金球獎，但他其實只應有5座。他搶了哈維、伊涅斯塔、萊萬多夫斯基及哈蘭德的金球獎，萊萬多夫斯基一季贏了6個錦標，哈蘭德上季是所有賽事的神射手。」

朗些路所提到的是2010、2021及2023年三屆金球獎。在2010年，西班牙贏得世界盃冠軍，但兩大功臣哈維、伊涅斯塔的金球獎排名在梅西之下。萊萬多夫斯基贏盡錦標的是2020年，但那屆金球獎因疫情取消，而在20/21球季他仍然大勇，以41個德甲入球得到歐洲金靴獎，但在金球獎則不敵贏得美洲盃的梅西。

朗些路提到很喜歡「8」這個數字，因為在2020年的歐聯8強，拜仁慕尼黑對梅西的巴塞隆拿攻入8球，贏8：2晉級。他笑着補充：「並非每一天也是好日子的，對嗎？里奧（梅西）。恭喜你。」

C羅20年來首次未入圍金球獎。歐新社

片段一出，引來球壇巨星C羅的注意，他讚好了片段，並在留言中留下了4個「笑喊」的表情符號。之後，有超過3萬則留言回應C羅。

6西班牙《阿斯報》之後分享了C朗的留言。（Instagram）

外國體育網站《Sportbible》稱朗些路是西班牙體育記者，也是著名的皇家馬德里及C羅球迷，也是一個西班牙電視體育清談節目的主持

英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦在社交網站簡短回應梅西八奪金球獎，他表示：「梅西今年荒唐地贏得了金球獎，進一步證明整個『金球』的系統是被操控的。他本應少兩個的，而C羅本身應該多兩個的，哈蘭德應該是今年的贏家。完。」

摩根與C羅關係友好，去年C羅與曼聯交惡，C羅正是接受摩根的訪問，炮轟曼聯，最終他與曼聯解約離隊，轉投沙國的的艾納斯。

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文章授權轉載自《香港01》

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