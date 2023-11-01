快訊

北捷中和光復線有譜！終點設在台北市區 遭質疑「不太對勁」

穆斯林就該挺巴勒斯坦？馬來西亞政壇的分歧論戰

以巴衝突後斷交以色列首國！玻利維亞批以軍屠殺種族、危害人類

小校拚搏！嘉興國中勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供

高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」打出佳績，從落後一路打到領先，展現奮戰不懈氣勢，勇奪乙組冠軍；甲組則在越級挑戰、且無替換選手的情形下，獲亞軍佳績。

112年全國沙灘巧固球錦標賽10月28日在鹿港舉行。此次比賽國男乙組比賽，嘉興國中由6名國一新生參賽。首場迎戰北市螢橋國中，一開始失誤率高，頻頻失分，還好選手們從挫敗中沉著應戰相互鼓勵，奮戰不懈打出信心，漸漸拉開比數差距，從落後轉為領先。

另在全國甲組巧固球比賽過程中，嘉興國中3名國三選手與2名國二選手，越級挑戰三年級國男甲組強隊。第一天嘉興國中甲組迎戰二林國中、大成國中、螢橋國中，氣勢如虹拿下三連勝，其中與二林國中的比賽中雙方一度對峙不下，經過教練發聲，隊長宋奕寰帶頭喊隊呼凝聚團隊士氣後，一路領先獲得勝利。第二天迎戰桃園市強勁代表隊建國國中，以23比29屈居亞軍。

嘉興國中校長呂美儀說，最難能可貴的除了越級挑戰外，因為沒有替補的選手，嘉興選手們完全沒有換手休息的機會，全程拚搏，考驗體力、耐力與毅力。巧固球隊發揮「夢想起飛永不落地」的精神，在國中的課業壓力下，僅能運用社團時間與周休假日進行練習。

雖然小校資源有限，但是在師長與家長們熱心參與、協助接送、出錢出力的努力下，讓嘉興國中巧固球隊能夠打出好成績，成為全國推展巧固球運動重要指標學校。家長會長陳嘉鴻嘉勉選手辛勞，他表示，運動強身兼具鍛鍊韌性，巧固球是嘉興國中適性多元發展特色之一，家長會將長期挹注比賽經費，成為學校與學生們安心的後盾。

高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」，勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍。圖／嘉興國中提供

延伸閱讀

夫妻撿漂流瓶竟被「內容物」嚇瘋 急丟回大海：對不起

萬里龜吼沙灘異味飄出 市議員會勘找源頭改善

台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了！

沙灘驚見詭異白點！近看竟是白汪遭棄養昏倒在地 獸醫急救一摸驚呼：這不是狗

相關新聞

足球／澳洲退出 沙烏地成2034世足賽唯一申辦國

澳洲在今天截止日確定不會申辦2034年世界盃（2034 World Cup）後，沙烏地阿拉伯成為唯一確定申辦國，幾乎篤定...

小校拚搏！嘉興國中勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍

高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」打出佳績，從落後一路打到領先，展現奮戰不懈氣勢，勇奪乙組...

富邦挺體育 6公司都獲運動企業認證

教育部體育署今天舉辦112年運動企業認證授證典禮，富邦金控與旗下子公司富邦育樂雙雙獲得認證，且是第4度獲獎，展現富邦對體...

推廣運動文化有成 中國信託金控8年獲15座運動企業認證標章

助攻台灣體壇、打造樂活職場，中國信託金融控股公司致力推廣運動文化，力挺高爾夫、棒球、籃球、電競等運動產業發展，更為同仁打...

國際壯年運動總會拜會2025雙北世壯運組織委員會 確認賽會報名2024年2月展開

國際壯年運動總會(IMGA)執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)率領總會代表29日抵臺，此次將訪問臺灣5天，是台北市及新北市成功申辦2025雙北世界壯年運動會(下稱2025雙北世壯運)後，總會第

154家企業獲運動企業認證 8年影響人數破百萬

教育部體育署今天舉辦「112年運動企業認證授證典禮」，由教育部部長潘文忠親臨表揚獲證企業，今年共有超過150家企業、近7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。