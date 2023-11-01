小校拚搏！嘉興國中勇奪全國沙灘巧固球賽甲乙組冠亞軍
高雄市岡山區嘉興國中巧固球隊征戰「112年全國沙灘巧固球錦標賽」打出佳績，從落後一路打到領先，展現奮戰不懈氣勢，勇奪乙組冠軍；甲組則在越級挑戰、且無替換選手的情形下，獲亞軍佳績。
112年全國沙灘巧固球錦標賽10月28日在鹿港舉行。此次比賽國男乙組比賽，嘉興國中由6名國一新生參賽。首場迎戰北市螢橋國中，一開始失誤率高，頻頻失分，還好選手們從挫敗中沉著應戰相互鼓勵，奮戰不懈打出信心，漸漸拉開比數差距，從落後轉為領先。
另在全國甲組巧固球比賽過程中，嘉興國中3名國三選手與2名國二選手，越級挑戰三年級國男甲組強隊。第一天嘉興國中甲組迎戰二林國中、大成國中、螢橋國中，氣勢如虹拿下三連勝，其中與二林國中的比賽中雙方一度對峙不下，經過教練發聲，隊長宋奕寰帶頭喊隊呼凝聚團隊士氣後，一路領先獲得勝利。第二天迎戰桃園市強勁代表隊建國國中，以23比29屈居亞軍。
嘉興國中校長呂美儀說，最難能可貴的除了越級挑戰外，因為沒有替補的選手，嘉興選手們完全沒有換手休息的機會，全程拚搏，考驗體力、耐力與毅力。巧固球隊發揮「夢想起飛永不落地」的精神，在國中的課業壓力下，僅能運用社團時間與周休假日進行練習。
雖然小校資源有限，但是在師長與家長們熱心參與、協助接送、出錢出力的努力下，讓嘉興國中巧固球隊能夠打出好成績，成為全國推展巧固球運動重要指標學校。家長會長陳嘉鴻嘉勉選手辛勞，他表示，運動強身兼具鍛鍊韌性，巧固球是嘉興國中適性多元發展特色之一，家長會將長期挹注比賽經費，成為學校與學生們安心的後盾。
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