推廣運動文化有成 中國信託金控8年獲15座運動企業認證標章

助攻台灣體壇、打造樂活職場，中國信託金融控股公司致力推廣運動文化，力挺高爾夫、棒球、籃球、電競等運動產業發展，更為同仁打造幸福職場，建置佔地約三個標準籃球場、共1200坪的專屬運動休憩空間，促進員工身心幸福，今天中國信託金控及旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）、台灣人壽台南職場及台灣人壽嘉義分公司獲教育部體育署頒發「運動企業認證」殊榮，運動推廣成效獲政府肯定。

2023年「運動企業認證」授證典禮由教育部部長潘文忠頒贈獎座給中信金控行政長高人傑及台灣人壽公關部副總經理孫紀蘭。高人傑行政長表示，中國信託持續守護同仁健康並支持臺灣體壇發展，除了長期支持多元運動產業，亦透過各類運動社團、活動及競賽，鼓勵同仁享有健康的樂活人生。

「運動企業認證」開辦8年來，中信金控、中國信託商業銀行與台灣人壽已累積抱回15座認證標章，感謝主辦單位肯定中國信託推廣運動之用心。

為鼓勵同仁養成運動習慣，位於台北市南港區的中國信託金融園區及內湖區的中國信託行政大樓分別設置600坪五星級休憩空間，包括健身房、飛輪教室、韻律教室、游泳池、多功能球場、高爾夫球模擬練習室、乒乓球室等多元運動設施，開設26個體育類社團，每月辦理逾百堂運動課程，中國信託金融園區更不定期變身運動樂園，戶外大螢幕轉播棒球、籃球及電競賽事，號召同仁及民眾同樂，每年年底則搭建滑冰場，同仁及眷屬可搶先體驗，一般民眾也可免費使用，迄今累積逾26萬人次悠遊冰上。

中國信託除了推動企業運動文化，更樂於扮演助攻臺灣體壇的幕後推手，不僅是臺灣首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職業棒球隊，且是台灣最早投入高爾夫運動的企業，長年贊助優秀女將征戰國際舞臺及自辦高爾夫賽事，「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」更創下日本女子職業高爾夫首次在海外舉辦日次巡與臺巡共同認證賽事之紀錄。

中國信託同時支持職業籃球及電競發展，新北中信特攻籃球隊於T1聯盟2022到2023賽季季後賽、總冠軍賽以7連勝橫掃對手，奪得隊史首冠；「中信飛牡蠣CTBC Flying Oyster」職業電競隊，成軍首年即獲英雄聯盟太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series, PCS）夏季賽冠軍，

連兩年登上英雄聯盟世界大賽舞台，讓世界透過體育看見台灣。 2023年「運動企業認證」授證典禮由教育部部長潘文忠（左）頒贈獎座予台灣人壽總務部協理許丕川（右）。圖／中信金控提供 2023年「運動企業認證」授證典禮由教育部部長潘文忠（左）頒贈獎座予台灣人壽公關部副總經理孫紀蘭（右）。圖／中信金控提供

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