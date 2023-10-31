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154家企業獲運動企業認證 8年影響人數破百萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
112年運動企業認證授證典禮，吸引154家運動企業認證代表近700人到場支持。圖／體育署提供
112年運動企業認證授證典禮，吸引154家運動企業認證代表近700人到場支持。圖／體育署提供

教育部體育署今天舉辦「112年運動企業認證授證典禮」，由教育部部長潘文忠親臨表揚獲證企業，今年共有超過150家企業、近700位代表蒞臨與會，顯見政府與企業共同推動全民運動的決心。

運動企業認證舉辦8年來，累計獲證企業家數達728家，影響職工總人數超過113萬人，112年運動企業認證共有154家企業獲證，獲證企業數再創歷屆新高。

獲證企業中包含20家從第1屆就開始支持運動企業認證，持續投件、獲證的企業，預計將於115年累積效期滿10年後獲頒「金質榮譽榜」，也有企業在去年獲證後，今年邀約集團內所有子公司共同投件，其中13家公司更是攜手獲證，顯示運動企業認證所代表的規律運動能量、正面效果與標章形象被企業所認同。

為串聯獲證企業相互交流，體育署自110年起推動「運動年曆生態圈」，希望透過賽事、課程講座、互利優惠等方式促進企業互相交流，串聯彼此資源與商機，擴大企業周邊效應，發揮運動的團隊精神，在各自的業務領域達到互利互惠。

今年運動年曆的積分賽事排名冠軍由提供賽事與課程，並積極推動員工運動的友信醫療集團獲得，第二至六名分別為上海商業儲蓄銀行股份有限公司、大中積體電路股份有限公司、固緯電子實業股份有限公司、正隆股份有限公司及高雄捷運股份有限公司。

教育部部長潘文忠出席112年運動企業認證授證典禮並致詞，頒發認證予運動企業。圖／體育署提供
教育部部長潘文忠出席112年運動企業認證授證典禮並致詞，頒發認證予運動企業。圖／體育署提供

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