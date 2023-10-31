率阿根廷奪世界盃冠軍 梅西8度獲金球獎史上最多
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天在法國巴黎眾星雲集的頒獎典禮上，榮獲職業生涯第8座金球獎（Ballon d'Or），他所保持的個人最多座金球獎紀錄也再往前推進一步。
目前效力美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）的梅西，他首次獲得金球獎是在2009年，上一次獲獎則是2021年。
現年36歲的梅西去年率領阿根廷國家足球隊勇奪隊史第3座世界盃冠軍，他在這個過程中發揮至關重要的作用。
梅西於去年卡達世界盃足球賽踢進7球，還在決賽的PK大戰中進球，最終幫助阿根廷於PK大戰以4比2擊敗法國。
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