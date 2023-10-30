快訊

參加音樂節遭哈瑪斯綁架遊街 以色列總統證實德籍女死訊

中職／擋不住！桃猿3連勝「下剋上」獅隊 連兩年爭冠對戰味全龍

侯孝賢爆息影後狀態首曝光 被捕捉現身台北街頭

足球／西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年

中央社／ 綜合外電報導
西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因強吻球員事件引咎辭職，並遭到停權處分。 美聯社
西班牙足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯因強吻球員事件引咎辭職，並遭到停權處分。 美聯社

國際足球總會（FIFA）今天宣布，西班牙足球協會（RFEF）前主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）在西班牙贏得女足世界盃冠軍的頒獎典禮上，強吻球星艾爾莫索的嘴，因此遭停權3年。

法新社報導，西班牙國家隊在澳洲雪梨舉行的女足世界盃奪冠後，盧比亞雷斯在頒獎典禮上未經艾爾莫索（Jenni Hermoso）同意親吻她，隨後FIFA將他暫時停職90天。

FIFA表示，盧比亞雷斯將被禁止參加足球相關活動3年。

艾爾莫索表示，這起事件讓她感覺「很脆弱，像是攻擊的受害者」。她在社群媒體上發聲明表示，這是「一種衝動、大男子主義的行為，不合時宜，也沒有得到我的同意」。

盧比亞雷斯一再堅稱那個吻是在雙方自願的情況下發生，他已於9月辭去西班牙足協主席一職。

總部位於蘇黎世的FIFA在聲明中表示：「FIFA紀律委員會已禁止西班牙足協前主席盧比亞雷斯參加國內和國際足球相關活動3年。 」

FIFA表示，盧比亞雷斯已於今天收到有關這一決定的通知，並有10天時間要求做出所謂「有動機的決定」（motivated decision），如果提出要求，將會公布在FIFA的法律網站上。

延伸閱讀

中途愛媽不幸病逝！照顧過的浪浪們「狂奔10km」 組團專程來告別式送最後一程

橫跨三大洲的百年世界盃：2030年世足主辦國出爐，恐成「碳足跡最大」賽事？

中秋佳節出國去！麥卡倫「臻彩系列」僅在機場免稅店限定販售，與朋友對飲邀月，亦或是月下獨酌，用頂級威士忌相伴佐搭屬於你我的美好時光

影╱女記者直播到一半遭摸臀！棚內主播霸氣打斷 要讓惡狼上電視

相關新聞

憾！美國冰球選手遭冰刀鞋割頸鮮血直流 搶救不治得年29歲

美國冰上曲棍球選手亞當強森（Adam Johnson）28日比賽中，被對手的冰刀鞋割傷頸部，緊急送醫搶救後仍回天乏術，得年29歲。消息一出讓所有球迷心碎，原定29日舉行的比賽延期，強森所屬的英國諾丁漢

足球／西班牙足協前主席強吻女球員嘴 遭FIFA停權3年

國際足球總會（FIFA）今天宣布，西班牙足球協會（RFEF）前主席盧比亞雷斯在西班牙贏得女足世界盃冠軍的頒獎典禮上，強吻...

亞帕運／勉勵再創佳績 常如山拋磚引玉送出逾600萬獎金

2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會於10月28日落幕，行政院今天舉辦代表團返國感恩餐會，愛爾麗總裁常如山「拋磚引玉」當場頒...

亞帕運／奪4金4銀12銅 蔡總統：續推身心障礙運動發展

蔡英文總統今天接見「2022杭州亞洲帕拉運動會」代表團，她肯定選手們展現出挑戰自我極限的精神，讓世界看見台灣的體育實力。...

網球／WTA年終賽問題多多 世界球后轟不受尊重

總獎金高達9百萬美金的WTA年終賽在墨西哥坎昆登場，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）雖迎接...

F1／地主車手第1圈就退賽 墨西哥車迷失控毆打法拉利粉絲

F1賽事即將進入尾聲，紅牛車手培瑞茲（Sergio Perez）今天在家鄉墨西哥出賽，第一圈與勒克萊爾（Charles Leclerc）發生擦撞，導致賽車受損嚴重退賽。沒想到場邊發生暴力事件，一位疑似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。