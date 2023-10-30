亞帕運／勉勵再創佳績 常如山拋磚引玉送出逾600萬獎金

2022第4屆杭州亞洲帕拉運動會於10月28日落幕，行政院今天舉辦代表團返國感恩餐會，愛爾麗總裁常如山「拋磚引玉」當場頒發得牌有功選手和教練獎金達500萬元，總計整個賽會下來，愛爾麗集團就捐贈了共超過600萬元，讓與會選手和教練都相當挀奮不已，常如山更勉勵所有選手再接再厲，下個比賽再創佳績。

中華代表團在本屆杭州亞帕運奪下4面金牌、4面銀牌和12面銅牌，總共20面獎牌，金牌數創下我國在亞帕運的次佳成績，行政院今舉辦代表團返國感恩餐會，包括院長陳建仁、教育部部長潘文忠、體育署署長鄭世忠、代表團團長穆閩珠和愛爾麗總裁常如山等人都列席。

在愛爾麗集團的贊助下，今年中華亞帕運代表隊創下佳績，中華帕總在感恩餐會中頒贈感謝狀並把今年亞帕運的火把贈送給常如山，他說：「感謝今年亞帕運選手的努力奮戰，大家都代表了台灣2500萬人的期待，當場升起中華奧會旗時真的讓人感動，愛爾麗集團希望透過這次亞帕運的贊助來拋硬引玉，希望未來能有更多的台灣企業來共襄盛舉，也期許台灣亞帕運的選手能再接再厲，未來再創佳績，愛爾麗都會與你們同在。」

常如山也全程跟著台灣亞帕運選手看完全程賽事，亞帕運選手展現出積極正向的拚戰精神，讓他深深受到感動，當場就祭出金牌選手20萬元、銀牌選手15萬元和銅牌選手10萬元及教練5萬元台幣的高額激勵獎金，奪下首金的跆拳道選手蕭翔文更是在奪金當天就收到熱騰騰的20萬元獎金。

所有奪牌的選手和教練，今在感恩餐會中都收到由愛爾麗集團頒發的大紅包，讓選手當場開心不已，今天頒出的紅包中又以獲得2金1銀的桌球女將林姿妤最大包共獲得55萬元獎金，讓每位獎的亞帕運選手都振奮不已，揚言未來要再力拚更好的成績。

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