F1／地主車手第1圈就退賽 墨西哥車迷失控毆打法拉利粉絲

F1賽事即將進入尾聲，紅牛車手培瑞茲（Sergio Perez）今天在家鄉墨西哥出賽，第一圈與勒克萊爾（Charles Leclerc）發生擦撞，導致賽車受損嚴重退賽。沒想到場邊發生暴力事件，一位疑似是培瑞茲的車迷毆打法拉利粉絲，據外媒報導，動手男子被驅逐出場、終身禁止入場觀賽。

WTF? I hope these fans are okpic.twitter.com/PUuIVYkd8D — Stefanie (@fastpitstop) 2023年10月29日

培瑞茲身為當今F1唯一墨西哥車手，自然獲得當地廣大粉絲支持，不料第1圈就退賽。他賽後沒有怪罪勒克萊爾，但現場車迷仍不斷對勒克萊爾發出噓聲。

Screams and gasps from the Turn 1 grandstands as Checo collides with Charles 😱#F1 #MexicoGP (🎥 @rebecaafz) pic.twitter.com/lop3eaJO3M — Formula 1 (@F1) 2023年10月30日

勒克萊爾最終排名第3站上頒獎台，他受訪時解釋，「老實說我無處可走，我夾在2輛紅牛中間，不幸碰到培瑞茲。我的車損壞了，不幸的是培瑞茲結束比賽。我們盡全力完成比賽。我為培瑞茲這樣結束比賽感到失望，但我真的不是故意的。」

培瑞茲雖有240年度積分排名第2，但只領先第3名的賓士車手漢彌爾頓（Lewis Hamilton）20分，而且和隊友維斯塔潘（Max Verstappen）的491分有巨大落差。本季19場賽事維斯塔潘取得16個分站冠軍，刷新去年15站紀錄，他受訪時說，「我們經歷了不可思議的賽季。今天我從第3位起跑，但我認為車子速度非常好。」

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