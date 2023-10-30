第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫正式開跑 年度大使陳彥博拉雪橇環台訓練持續追夢

全球暖化，從而加劇環境、社會、經濟等挑戰，永續發展已成爲全球密切關注的議題。然而根據 2022 年KPMG 《臺灣永續風險大調查》，面對未來的永續風險，僅 2 成台灣受訪者認為個人該主責採取行動。大眾可以如何助力永續？

全球知名威士忌領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）長期深耕台灣，傳承眾所喜愛的品牌約翰走路 「KEEP WALKING」精神，打造出全台最大圓夢平台「KEEP WALKING 夢想資助計畫」，鼓勵民眾超越自我與突破現狀，積極秉持品牌前進的精神，勇敢追求夢想。自 2003 年至今已挹注近 2 億獎金資源，支持 216 個夢想起步。「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫」於10月26日正式開跑。為回應現今永續挑戰，同時實現帝亞吉歐 2030 社會願景永續發展長期目標，在 20 週年之際邁入全新里程碑，「永續」將成為所有夢想提案的必要元素！

第 20 屆邁向永續新里程碑 公開三大永續徵件類別 打造資源串接與支持網絡

第 20 屆以「 跨越極限，永續前行，夢想 KEEP WALKING 」為主題，帝亞吉歐台灣總經理 梁殷禎表示：「帝亞吉歐秉持旗艦品牌約翰走路不斷前進的精神，每年 KEEP WALKING 夢想資助計畫積極回應當前社會議題、與時俱進。過去兩年面對疫情挑戰，首度保留名額資助餐飲服務業克服逆境。今迎向 20 週年，我們希望讓每個夢想成為世界永續的助力！」

今年首度公開三大永續徵件類別：「經濟永續」、「環境永續」、「社會永續」，讓夢想提案能積極回應 17 項聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development

Goals, SDGs）。帝亞吉歐公共事務總監 謝翠娟也指出，「KEEP WALKING 夢想資助計畫在協助實踐夢想的同時，也持續關注如何發揮更大的永續影響力。第 20 屆除了具體將徵件類別與永續結合，在評選機制上也將永續影響力的佔比再拉高至 50%，除展現我們對於永續的高度重視及支持外，也期待讓個人或團體的夢想實踐，與經濟、社會與環境議題的解方能同步、且雙贏。這也呼應了帝亞吉歐的 10 年ESG 行動計畫－ 2030 社會願景。」

陳彥博擔任年度大使 力挺夢想成永續推手 20屆評審陣容堅強 多元領域成亮點

今年特別邀來第六屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫得主、暨世界極地超馬總冠軍 陳彥博擔任年度大使。陳彥博說：「今年是我當運動員第二十年，剛好 KEEP WALKING 夢想資助計畫也是二十年。回想當時得獎真的充滿感激，因為這項計畫，讓我的夢想順利起飛，直到現在我還持續跑著。」曾跑過極地、沙漠的陳彥博，更深刻感受到極端氣候對人類的影響，也對永續議題更加關注，他也力挺夢想與永續結合，鼓勵大眾突破現況找到解決方案。此外，陳彥博也常以自身經歷鼓勵大家勇敢追夢，尋求突破，過去十年來他已前進 308 所學校展開「Run for Dream 夢想公益校園講座」回饋社會，期待成為學生們的夢想推手。他指出，「有時學校要給講師費，我就會回捐給學校添購裝備，因為 KEEP WALKING 夢想資助計畫讓我知道，我也可以用自己的專業回饋社會，我相信每個人只要都投入一點大愛，為社會做一點小事，就能讓社會氛圍改變。」

對於成為運動員第二十年的挑戰，陳彥博說：「接下來明年3月要前往到芬蘭參加500公里的不休息極地橫越賽，氣溫會在零下的二十度到零下的五十度左右，所以從今年的12月27日，我會進行拉雪橇的模擬訓練，同時會環台進行500公里的訓練，到時候會開放我的GPS也歡迎民眾一起來參加！」

第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 26 日正式開跑

「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年 10 月 26 日（四）至 2024 年01 月 15 日（一）18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加；以個人或團體組隊參與皆可。第 20 屆 KEEP WALKING夢想資助計畫更加深化夢想與永續的連結，鼓勵民眾以「經濟永續」、「社會永續」以及「環境永續」三大面向提案，不僅串聯 17 項聯合國永續發展目標，也緊密扣連「帝亞吉歐2030社會願景」，擴大正向社會影響力。該計畫將依照「夢想突破性 20%」、「夢想執行性 15％」、「夢想未來潛力 15％」及「夢想永續影響力 50％」共四項評分標準，最終選出 10 組年度夢想得主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫正式起跑！（左起）新北市教育局技職教育科長江彥廷、帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎、教育部青年發展署署長陳雪玉、年度大使陳彥博共同啟動儀式 主辦單位提供

第20屆KEEP WALKING夢想資助計畫邀請產官學協力合作，擴大永續影響力。 主辦單位提供 KEEP WALKING夢想資助計畫邁入20週年全新里程碑，來自產官學評審專家、帝亞吉歐長官、歷屆得主共同合影留念(前左起)。 主辦單位提供

商品推薦