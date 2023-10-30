法國羽賽／不敵陳雨菲 小戴「銀」恨

相隔3個月再闖BWF世界巡迴賽決賽，台灣「一姐」戴資穎天法國公開賽決賽和大陸名將陳雨菲頂尖對決，小戴沒能延續第二局最多6分領先優勢，最終以17：21、20：22吞敗，錯過本季第3冠。

總獎金85萬美元的法國羽球屬BWF超級750系列大賽，女單「F4」的安洗瑩和山口茜都因傷缺賽，第三種子陳雨菲和第四種子小戴就是排名前二女單球員，兩人會師決賽上演生涯第25度碰頭，為今年首度對決。

小戴雖握有17勝7敗優勢，但近3次碰頭都落敗。昨天技術暫停時她還握有11：9優勢，但恢復比賽後失誤增加，反讓陳雨菲以21：17先下一城。

第二局小戴最多取得9：3領先，但陳雨菲連趕6分追平，讓對手接續拉鋸戰中更先取得「冠軍點」；小戴雖以直線進攻瓦解危機，但下一球卻出現攻擊掛網失誤，陳雨菲再以連續攻擊換成分數，最終以22：20拿下勝利。

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