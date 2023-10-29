法國羽賽／錯過本季第3冠 戴資穎：可惜沒到第三局

聯合報／ 記者曾思儒／台北—巴黎電話採訪
戴資穎法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供

我過「一姊」戴資穎相隔5年再闖法國公開賽決賽，今天和中國大陸名將陳雨菲上演激戰，小戴兩局都曾領先，但最終以17：21、20：22敗陣，錯過本季第3冠讓她直呼有些可惜。

這是小戴和陳雨菲生涯第25度碰頭，卻是今年首度交鋒，小戴第二局最多握有9：3領先，但遭陳雨菲連趕6分扳平；9：9後雙姝又7度平手，包括小戴瓦解陳雨菲第一個「冠軍點」，但小戴接續攻擊掛網失誤，讓陳雨菲第2個機會以連續攻擊結束比賽。

本季和陳雨菲第一度交手，小戴認為打起來「還可以」，她說：「我覺得比較可惜的是沒辦法將比賽拉到三局，因為中間有一段比較多的失誤，也需要再改善！」

總獎金85萬美元的法國公開賽屬於BWF超級750系列大賽，女單「F4」的安洗瑩和山口茜都因傷缺賽，列第3種子的陳雨菲和第4種子的小戴就是排名前2的女單成員，兩人一同登上頒獎台，無緣本季第3冠的小戴仍展現風度，和連兩站捧冠的陳雨菲道「恭喜」。

小戴已經預告明年巴黎奧運後退役，今年造訪巴黎差一步捧冠，明年奧運前還有再次挑戰金盃機會，小戴透露，原本明年10月的法國公開賽將提前到3月舉行，場館就是巴黎奧運舉辦羽球的拉沙佩勒門體育館，作為奧運前的測試賽。

戴資穎法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）法國公開賽收下亞軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（右）和陳雨菲在法國公開賽決賽上演生涯第25度對決。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（右）和陳雨菲在法國公開賽決賽上演生涯第25度對決。圖／Badminton Photo提供

陳雨菲 安洗瑩 羽球

延伸閱讀

法國羽賽／本季首對決吞敗 戴資穎不敵陳雨菲「銀」恨

法國羽賽／全民集氣！戴資穎晚間出戰陳雨菲搶本季第3冠

法國羽賽／報亞運輸球之仇 戴資穎險勝大堀彩明爭冠

法國羽賽／3局苦戰退蘇妮妲 戴資穎生涯單打第500勝到手

相關新聞

法國羽賽／本季首對決吞敗 戴資穎不敵陳雨菲「銀」恨

相隔3個月再闖BWF世界巡迴賽決賽，我過「一姊」戴資穎今天和中國大陸名將陳雨菲爭奪法國公開賽金盃，小戴沒能把握第二局最多...

法國羽賽／錯過本季第3冠 戴資穎：可惜沒到第三局

我過「一姊」戴資穎相隔5年再闖法國公開賽決賽，今天和中國大陸名將陳雨菲上演激戰，小戴兩局都曾領先，但最終以17：21、2...

輕艇激流／杭州亞運先奪牌 吳少璿再拿巴黎奧運資格

杭州亞運摘下銅牌的我國輕艇激流標竿好手吳少璿，今天在日本舉行的亞錦賽搶下巴黎奧運資格，成為首位拿到花都入場券的我國輕艇國...

高球／推進27呎神博蒂 侯羽薔緯創女子賽奪職業首冠

第18洞推進戲劇性的27呎博蒂，讓我國職業好手侯羽薔今天成為TLPGA緯創女子公開賽最後勝家，她以4輪277（-11）桿...

亞運／林鴻道發獎金 巴黎奧運加碼奪牌贈百萬

中華代表團在杭州亞運獲得平紀錄的19面金牌，總計締造19金20銀28銅佳績，宏道基金會昨天特別舉辦慶功餐會，董事長林鴻道...

LPGA／錢珮芸浪費並列領先 馬來西亞銀行錦標賽第5名

總獎金300萬美元（約新台幣9743萬元）的LPGA馬來西亞銀行錦標賽今天最終回合，台灣好手錢珮芸一度並列領先，可惜關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。