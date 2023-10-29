法國羽賽／錯過本季第3冠 戴資穎：可惜沒到第三局
我過「一姊」戴資穎相隔5年再闖法國公開賽決賽，今天和中國大陸名將陳雨菲上演激戰，小戴兩局都曾領先，但最終以17：21、20：22敗陣，錯過本季第3冠讓她直呼有些可惜。
這是小戴和陳雨菲生涯第25度碰頭，卻是今年首度交鋒，小戴第二局最多握有9：3領先，但遭陳雨菲連趕6分扳平；9：9後雙姝又7度平手，包括小戴瓦解陳雨菲第一個「冠軍點」，但小戴接續攻擊掛網失誤，讓陳雨菲第2個機會以連續攻擊結束比賽。
本季和陳雨菲第一度交手，小戴認為打起來「還可以」，她說：「我覺得比較可惜的是沒辦法將比賽拉到三局，因為中間有一段比較多的失誤，也需要再改善！」
總獎金85萬美元的法國公開賽屬於BWF超級750系列大賽，女單「F4」的安洗瑩和山口茜都因傷缺賽，列第3種子的陳雨菲和第4種子的小戴就是排名前2的女單成員，兩人一同登上頒獎台，無緣本季第3冠的小戴仍展現風度，和連兩站捧冠的陳雨菲道「恭喜」。
小戴已經預告明年巴黎奧運後退役，今年造訪巴黎差一步捧冠，明年奧運前還有再次挑戰金盃機會，小戴透露，原本明年10月的法國公開賽將提前到3月舉行，場館就是巴黎奧運舉辦羽球的拉沙佩勒門體育館，作為奧運前的測試賽。
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