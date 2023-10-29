高球／推進27呎神博蒂 侯羽薔緯創女子賽奪職業首冠

第18洞推進戲劇性的27呎博蒂，讓我國職業好手侯羽薔今天成為TLPGA緯創女子公開賽最後勝家，她以4輪277（-11）桿成績迎接職業生涯第一座冠軍，台灣男女高球賽事史上最高額的32萬美元獎金一併入袋。

位於領先組的侯羽薔，今天和菲律賓女將比安卡（Bianca Pagdanganan）及旅美好手徐薇淩同組出發，原本手握3桿領先優勢的徐薇淩，一開局第1洞就三推失誤、吞下柏忌，第5洞又是短推失手、再掉一桿，反觀同組的侯羽薔與比安卡兩人在第5到第7洞都連抓3鳥，前9洞打完侯羽薔反而獨居領先，徐薇淩以1桿差居第二，比安卡以2桿差緊追。

轉場後，比安卡與侯羽桑這兩位亞利桑那大學野貓隊的學姊與學妹火力絲毫未減，比安卡在第10、11與14洞都抓下博蒂，侯羽薔則是第10與14

洞抓鳥，標準桿5桿的第18洞，侯羽薔更戲劇推進27呎的博蒂推桿，以「再見小鳥」粉碎比安卡的延長賽希望，以1桿之差奪下今年緯創女子公開賽冠個。

曾登頂世界業餘冠軍的侯羽薔，2021年通過LPGA資格考即轉為職業選手，站上LPGA舞臺，與姊姊侯羽桑成為LPGA史上第三對姐妹檔。今年侯羽薔因左手腕及髖部傷勢短暫休息、積極治療復健，她表示這座職業首冠對她來說格外不容易，也給自己很大的鼓勵。

身為「中國信託女子高爾夫之星」的侯羽薔也感謝中國信託銀行一直以來的支持，希望自己能繼續保持健康和體力，繼續在美巡賽的舞臺逐夢。

中國信託銀行所贊助的「中國信託女子高爾夫之星」緯創公開賽成績亮眼，包含今年在美國LPGA次巡賽（Epson Tour）征戰的高球好手程思嘉，與去年拿下冠軍的張雅淳並列第6，即將返美備戰、參加LPGA第三關資格考的侯羽桑並列第11名。 中國信託女將侯羽薔「2023緯創女子公開賽」奪職業首冠新聞照。圖／中國信託銀行提供

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