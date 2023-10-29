田徑／大迫傑台灣行落幕 盼明年再啟亞洲行

日本知名馬拉松好手大迫傑，亞洲行台灣站圓滿落幕，他最後兩天前進健行科大與中央大學，跟在地跑者一同訓練、交流分享，明年也盼還有機會繼續來台傳遞「Sugar Elite」訓練精神。

前兩次來台，大迫傑都以台北都會圈活動居多，較少機會能夠像這次四天三夜的桃園輕旅行，而且實際走訪校園，與在地學生和跑者互動，這也是跟過往最不同的地方，「這座城市很有活力，非常享受這趟旅程，也想鼓勵跑者們，跑步是很好的運動，保持當初的信念持續跑下去。」

第三度來台的大迫傑也提到，桃園這座城市有很多不同的跑步路線，「學校方面都具備很完善的田徑場活動空間，夜市也很特別，吃的、玩的都很豐富，很羨慕這樣的夜市。」大迫傑此次來台自主訓練，跑過中壢老街溪步道以及中央大學校園等等，不少台灣跑者都認出他，且親切揮手打招呼，也讓他印象深刻。

最後兩天的跑者交流活動，由大迫傑指導暖身操跟慢跑，其中健行科大場也開放台灣跑友踴躍發問，大迫傑盡量細心一一回答。他覺得大家熱情參與跑步很棒，不論是資深跑者還是可能規劃接下來要挑戰馬拉松的人，他建議都要用開心的心情去享受這段過程，「但如果30公里後，容易碰上撞牆期，特別是掉速的話，很可能代表一開始跑太快、太興奮，不自覺加快速度，要試著去壓抑這樣的心情，穩定去配速，然後要懂得去調整心境，人無完人，不見得每次都會順利完賽，比賽結束後不要有負面情緒。」

大迫傑強調「Sugar Elite」不只是訓練，盼望分享給大家更多精神層面的正向能量，希望藉由跑步運動，來豐富人生，更重要一部分，從小培育這樣的觀念，逐步去成就夢想。

「每個人都會遇到不如意的事，藉由一次一次累積起來，去調整目標，讓自己變得越來越好。」大迫傑坦言這次亞洲行，指導學童跟跑者的時間都比較短，「有過這兩次香港跟台灣經驗，相信之後可以安排比較完整的訓練規劃，再與跑者們分享。」 日本知名馬拉松好手大迫傑第三度台灣行以桃園當終點。圖／EKIDEN SPORTS 提供 日本知名馬拉松好手大迫傑第三度台灣行以桃園當終點。圖／EKIDEN SPORTS 提供

商品推薦