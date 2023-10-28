高球／聖托盃世界業餘女子隊際錦標賽 許淮茜個人賽第一、台灣第一人

台灣女將28日在第30屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽決勝輪雙喜臨門，許淮茜69（-3）桿，累計275（-13）桿勇奪個人榜第一，成為我國高球史上第一位在聖托盃個人榜摘冠的選手；台灣隊在隊際賽也力爭上游，以558（-18）桿獲得亞軍，創下我國在聖托盃最佳排名。

打完前16洞仍落後1桿暫列第二的許淮茜，第17和18兩洞有如神助，連續抓鳥，反以1桿逆轉西班牙的Cayetana Fernandez Garcia-Poggio，奇蹟式地登上后冠。許淮茜決勝輪抓5鳥、2柏忌，包括後九的第12、13及第17、18洞等4隻小鳥，以69桿繳卡，可說後勁十足，有勇有謀，智取后冠。

許淮茜繳完卡後，Cayetana Fernandez Garcia-Poggio仍未完賽，僅落後1桿，卻也無力抓鳥追平，且在最後一洞奮力一搏，反以柏忌作收，打出全場唯一的柏忌，黯然退居第二。她全場3隻小鳥、但在第10洞抓鳥後，便後繼無力，以70桿完賽，累計277（-11）桿在個人榜排名第二。她和兩名隊友 Julia Lopez Ramirez和聯手，以-17桿獲團體季軍。

韓國三姝徐教林、金敏率、Hyosong Lee，以-22桿繼2016年後再捧團體冠軍，也是隊史第五冠，在聖托盃奪冠排行榜上擺脫澳洲，單獨排名第二，僅次於美國的14冠。

黃亭瑄在決勝輪繳71桿，也為台灣隊勇奪亞軍發揮臨門一腳，她個人最終以293桿，並列第54。前一天打69桿的廖信淳，決勝輪意外繳79（+7）桿，累計292（+4）桿，下滑33名，並列第51。不過許淮茜、廖信淳、黃亭瑄三人通力合作、眾志成城，輪流繳出亮眼的成績單，都是台灣隊亞軍，史上最佳排名的重要功臣。按隊際賽規則，每輪每隊取成績較佳兩人計桿。

我國以往在聖托盃最佳團體賽排名是2004年由曾雅妮、盧曉琴、余珮琳三人聯手，以579桿與日、韓兩國並列第四。許淮茜也改寫同年由曾雅妮，以285（-3）桿並列個人榜第四的台灣女子選手個人最佳排名。我國國寶級選手謝敏男也曾在1964年獲艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽個人第一。

教練張創宇表示，許淮茜的逆轉勝證明她永不放棄的精神值得所有運動員效法。「剩下2洞再不拚就沒機會了，拚到底就對了，奮力一搏就有奇蹟發生。」

聖托盃創立於1964年，每兩年一屆，今年為第30屆，為了錯開奧運年，今年與男子艾森豪盃首次由雙數年改為單數年，在阿拉伯聯合大公國的阿布達比球場舉行。

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