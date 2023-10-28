亞帕運／閉幕典禮方振宇任掌旗官 我國4金4銀12銅作收

2022亞洲帕拉運動會今天在杭州奧體中心體育場舉行閉幕典禮，我國今年由羽球銅牌好手方振宇擔任閉幕典禮掌旗官，今年賽事中華代表團共拿下4金4銀12銅的成績，其中又以桌球代表隊拿下3金3銀4銅表現為佳，而下屆帕運會也將由日本愛知-名古屋接棒舉辦。

曾在東京帕運閉幕典禮就擔任過掌旗官的方振宇，這次杭州亞帕運再度扛下閉幕典禮掌旗官的重責，並在今天晚間持會旗引領我國代表團進入「大蓮花」杭州奧體中心體育場。

對於再次擔任掌旗官，方振宇說：「很開心可以再次在大比賽擔任掌旗，也很感謝代表團給我這樣的機會，希望未來在大比賽的表現能發揮能更好，爭取更佳成績。」

方振宇此次亞帕運在男子單打SU5級獲得銅牌，又與蒲貴煜攜手在男雙打下一面銅牌，個人進帳2銅，而羽球代表隊也拿下1銀3銅成績。至於本屆奪金數最多的則是桌球代表隊的3金3銀4銅，首度設項的跆拳道，則由蕭翔文在男子K44級58公斤級奪下隊史首金。本屆亞帕運共有21個項目賽事打破世界紀錄，70個項目賽破亞洲紀錄，下屆亞帕運則將在名古屋。 杭州亞帕運在今天舉行閉幕典禮。圖／體育署提供

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