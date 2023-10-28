定向越野／2025雙北世壯運暖身賽 Nike跑團教練奪男子45歲組冠軍

2025年世界壯年運動會即將在雙北舉行，中華民國定向越野協會及2025雙北世壯運籌備團隊今於台北市內湖區瑞陽里城區先進行首場「2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽」，有近百位中壯年選手搶頭香，由Nike跑團教練李智祥表現最佳以15分07秒拿下競爭最激烈的男子45歲組冠軍。

「定向越野」是2009高雄世界運動會（World Games）與台北聽障奧運會（Summer Deaflympics）的主要競賽項目，也是2025雙北世界壯年運動會競賽種類之一，是一項風靡世界的時尚運動，今這場測試賽就是為2025年的世界壯年運動會暖身及測試賽會之運作機制。

「2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽」是35歲至70歲年齡層壯年選手參賽，選手除必備的體能外，在賽場內最有效率順點前進的技術更是不可或缺。由於2025雙北世壯運短距離賽是在信義區舉行，台北市過去尚未正式辦理過城區短距離定向越野賽，因此，今天這場暖身賽也是台北市有史以來第一場由官方主導的城市定向越野賽，除吸引台灣各地近百位壯年選手報名參賽。

台北市體育局副局長蔡培林親自到場致詞表示，2025年世壯運是屬於觀光運動型的賽事，採個別報名，沒有國家隊，希望屆時可以創造國內外4萬名選手共同參與，為雙北增加更多的觀光資源，報名預計將在明年2月17日啟動。

這項首場雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽中，各組以45歲組報名最踴躍，共有17位選手；70歲組也有9位選手，最年長的選手是報名70歲組的吳來富，已高齡83歲。這些選手將身體力行，為2025年世壯運展示不老勇者的競賽精神。

這項暖身賽賽事中心設在內湖文德二號公園，競賽場區涵蓋內湖區瑞陽里城區，對主辦單位與選手來說都是初體驗，但對部分作戰經驗豐富的選手卻是駕輕就熟。競爭最激烈的男子45歲級，已經累積有百場馬拉松經驗的Nike跑團教練李智群一馬當先，最終以15分07秒奪下男子45歲組冠軍。

「很好玩！很有趣！也很適合全家人來一起玩！」47歲李智群在7月才接觸第一場定向越野的比賽，但卻立刻著迷於定向越野賽事，他說：「剛一起跑翻開地圖還楞了一下，竟然找不到自己在哪，幸好後面慢慢就掌握到，第8、9點時也有混淆了一下，但整體表現還算滿意。」對於世壯運，李智群說：「應該會參加，除定向越野外還能同時選馬拉松、5千或1萬公尺，我喜歡那種持續學習不斷進步的過程。」

在建設公司上班的44歲盧申泰更是早從2008年左右就開始接接觸定向越野的老手，而且他是在接觸了定向越野後才開始積極做起路跑訓練，盧申泰這場暖身賽越級報名男子35歲組也以18分07秒奪冠，他說：「跟跑步只能單調向前跑的感覺不同，定向越野必須要邊跑邊動腦筋，不能就傻傻的往前衝。」他也很期待世壯運的舉辦，「如果可以就會去報名並且提早備戰，不能輸得太難看。」

今天的暖身賽也有不少雙北地區的長者選手首度參賽，已經第二度參加的台灣老年健康慈善協會理事長陳緒繐也帶了不少長者參賽，其中來自板橋的吳來富雖然已經有83歲高齡並且是乳癌患者，但她還是保持一周三天運動的好習慣，今天首度接觸定向越野雖然沒能完賽，但邊運動邊跟隊友聊天開玩笑，賽後她仍開心的說：「定向越野不容易哦，光看地圖就看不太清楚，但我還有跑到三個點，特別是起點和終點，代表了我們有始有終。」

2025雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽

各組冠軍及成績：

男子35歲組盧申泰18分07秒。男子40歲組許永昌20分10秒。男子45歲組李智群15分07秒。男子50歲組鄭旭晃20分29秒。男子55歲組許之華28分51秒。男子60歲組胡永和42分05秒。男子65歲組梁和發39分00秒。女子35歲組張佳祺28分55秒。女子40歲組郭毓倫30分22秒。女子45歲組陳雨詠19分20秒。女子50歲組楊文芬36分55秒。女子55歲組陳麗玟32分27秒。 2025年雙北世界壯年運動會定向越野暖身賽前大合照。圖／中華民國定向越野協會提供

商品推薦