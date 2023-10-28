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亞錦賽射擊／女團25公尺手槍摘銅 吳佳穎個人賽排第6

中央社／ 台北28日電
台灣射擊女團吳佳穎、田家榛與杜禕依姿，今天在亞洲射擊錦標賽25公尺手槍項目，合力射下1739分，奪得女團銅牌，而吳佳穎在個人賽以第6名作收。 聯合報系資料照
台灣射擊女團吳佳穎、田家榛與杜禕依姿，今天在亞洲射擊錦標賽25公尺手槍項目，合力射下1739分，奪得女團銅牌，而吳佳穎在個人賽以第6名作收。 聯合報系資料照

台灣射擊女團吳佳穎田家榛與杜禕依姿，今天在亞洲射擊錦標賽25公尺手槍項目，合力射下1739分，奪得女團銅牌，而吳佳穎在個人賽以第6名作收，明年將續拚巴黎奧運資格。

在韓國昌原舉行的亞洲射擊錦標賽，屬於2024年巴黎奧運資格賽，其中女子25公尺手槍將發出2張門票。

亞錦賽女子25公尺手槍資格賽分為慢射、快射2階段，分2天進行，台灣隊派出杭州亞運原班人馬出征，吳佳穎昨天射293分、排名第5，今天手感不錯，再射下295分，合計588分，以第3名之姿前進決賽。

隊友杜禕依姿以578、排第20，而先前取得巴黎奧運席次的田家榛，以573分、名列第29。

女子25公尺團體賽，採3人資格賽成績加總決定名次，台灣女團合力射出1739分，獲得銅牌，而中國隊、印度隊分別以1760分、1746分帶走金、銀牌。

另外，8名晉級選手在決賽先射4輪，每輪5發子彈，先產生第8名，隨後每1輪淘汰1人，直到決定金牌誰屬，吳佳穎決賽射下18分，以第6名完賽，錯過提前取得奧運門票機會。

教練郭孟熙接受中央社記者訪問時表示，吳佳穎在預賽表現相當突出，打出588分超水準的成績，「決賽運氣不好，雖然很可惜，但明年還有機會搶奧運資格，也有機會靠著世界排名取得」。

吳佳穎歷經亞運、全國運動會、亞錦賽一連串賽事後，接下來將先休息，郭孟熙透露，吳佳穎明年訓練重點將以決賽場上情境訓練為主，以提高勝出機率。

吳佳穎 田家榛 亞運

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