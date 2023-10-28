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法國羽賽／殺進4強 戴資穎拿下生涯單打500勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
法國羽賽3局苦戰勝對手，戴資穎生涯單打第500勝到手。Badminton photo提供
法國羽賽3局苦戰勝對手，戴資穎生涯單打第500勝到手。Badminton photo提供

在上周丹麥公開賽達成BWF巡迴賽生涯單雙打500勝里程碑後，我國羽球一姊戴資穎本周法國公開賽也繼續改寫歷史，昨天的女單8強賽碰上世界排名第16的泰國好手蘇妮妲，苦戰3局後以21：16、10：21、21：17勝出，拿下生涯單打第500勝。

戴資穎在上周丹麥公開賽於16強賽取勝後，就已經達成巡迴賽生涯單雙打總計500勝的成績。

本周戴資穎繼續留在歐洲征戰總獎金85萬美元的BWF超級750系列法國公開賽，並在前兩輪分別擊落德國華裔選手李怡逢和我國好手白馭珀，單打累積勝場也來到499場。

而昨天8強賽面對生涯3度對戰都不曾輸過的蘇妮妲，戴資穎卻打得相當辛苦，在首局先以21：16拿下後，第二局蘇妮妲展開反撲，開局後就拉開差距，以21：10扳平戰局。

決勝局兩人依舊打得相當拉鋸，戴資穎在比賽前段雖然一度取得6分領先，但昨天打出十足韌性的蘇妮妲再度發動反擊，在局末趁著戴資穎的失誤亂流追到17：17，不過戴資穎仍是頂住壓力，在連得3分取得賽末點後，再以一記再見殺球以21：17終結對手，搶下4強賽門票與生涯單打第500勝，繼續改寫女子羽壇紀錄。

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