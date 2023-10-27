法國羽賽／3局苦戰退蘇妮妲 戴資穎生涯單打第500勝到手

總獎金85萬美元的法國羽球公開賽今天展開8強賽程，生涯BWF巡迴賽單打已經累積拿下499勝的戴資穎，在今天碰上泰國選手蘇妮妲（Supanida Katethong），最終以21：16、10：21、21：17直落二勝出，挺進到4強賽，也收下生涯單打第500勝。

戴資穎在上周丹麥公開賽於16強賽取勝後，就已經達成巡迴賽生涯單雙打總計500勝的成績，成為女子羽球史上第一位創下此紀錄的選手，而扣掉雙打她也已經累積拿下497勝。

而本周戴資穎也繼續留在歐洲參與BWF超級750系列的法國公開賽，並在前兩輪分別擊落德國華裔選手李怡逢和我國好手白馭珀，單打累積勝場也來到499場，也代表今天與蘇妮妲之戰將挑戰單打500勝。

面對今年已經第3度交手，且前兩次都以直落二勝出的蘇妮妲，戴資穎在首局前段也遭遇亂流與對手拉鋸，不過在以11：10進入技術暫停後，戴資穎逐漸回穩，並將領先差距擴大，最終以21：16先下一城。

不過第二局蘇妮妲展開反撲，在該局前段就拉開差距，以21：10扳平戰局，決勝局戴資穎在上半局再到找回進攻侵略性，以11：5進入技術暫停，換場後蘇妮妲攻勢再起，數次追到2分差距，甚至在局末趁著戴資穎失誤亂流追到17：17平手，但戴資穎仍是頂住壓力連得3分取得賽末點，最終再送給對手一記再見殺球以21：17拿下單打生涯500勝。

挺進到4強賽後，戴資穎接下來也將對上西班牙前球后馬琳與大堀彩之戰的勝者，其中馬琳上周在丹麥公開賽8強賽擊敗戴資穎，而大堀彩則是在亞運16強賽爆冷拿下對戰戴資穎的生涯首勝。

法國羽賽3局苦戰勝對手，戴資穎生涯單打第500勝到手。Badminton photo提供

法國羽賽3局苦戰勝對手，戴資穎生涯單打第500勝到手。Badminton photo提供

法國羽賽3局苦戰勝對手，戴資穎生涯單打第500勝到手。Badminton photo提供

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