體育團體業務增能研習會熱鬧登場 北市迭創佳績送大紅包

連續在杭州亞運、台南全國運動會締造佳績的台北市體育健兒，今打鐵趁熱由台北市政府體育局主辦、台北市體育總會承辦的「112年體育團體業務增能研習會」上各自提出未來的願景，台北市體育總會長葉林傳期許未來能跟台北市體育局做更緊密的合作之外，也期待將台北市的各委員會和協會都能「ㄎㄡ」在一起；而蒞臨致詞的台北市政府體育局長王泓翔更是送上大紅包，「明年台北市選手的訓練補助金會再調高」。

「112年體育團體業務增能研習會」於今天熱鬧登場，台北市基層各單項委員會和協會負責人共200多人齊聚一堂，對於近來台北市運動員的卓越表現更是與有榮焉。這項研習營是期待透過課程、講座等多面向活動，依體育趨勢發展和各界需求，邀請國內外跨領域學者或專家及具有國際體育實務經驗的體育人士來共同分享，以期讓台北市體育團體可以掌握體壇最新動態，累積專業知能並學習良好溝通合作的環境。

近日台北市運動選手均有趕越成績，甫於杭州亞運中華代表團所獲得的19金20銀28銅中有6金9銀9銅來自北市；同時，26日剛結束的台南全運會上，台北市選手再獲得史上最多的96金790銀71銅成績，連四屆全運拿下代表最高榮譽的總統獎，再度展現了台北市運動選手的水準和實力，也代表了台北市基層體育團體的努力經營有成。

今受邀參加研習營開幕致辭的台北市政府體育局長王泓翔也開心向外界宣布多項喜事，除了杭州亞運、台南全運的台北市選手都有各縣市最佳成績之外，台北大巨蛋今正式開箱，同時台北市政府體育局也完成新家，正式移至台北市田徑場啟用。

王泓翔表示，「台北市選手在亞運和全運都表現出了整體實力，這些絕對不是一朝一夕得來的，這要感謝台北市各基層默默的多年辛苦努力的結果，同時，台北市也有全台最完善的體育獎勵制度，包括選手的訓練補助金等等。」

原本台北市選手訓練補助金以A級個人選手為例是每人每月發給2.2萬新台幣，王泓翔說：「明年訓練補助金會再做調高，不會讓選手承受到物價指數調高的痛苦，保障選手的生活訓練不虞匱乏。」

同時，做為此次研討會的主人、台北市體育總會長葉林傳也相當肯定台北市運動選手絕佳的表現，他說：「研習營的舉辦就是為了讓台北市體育團體未來能有更緊密的合作。」

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