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槌球／亞太盃台北公開賽明登場 208隊同場競技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞太盃台北槌球公開賽將於28日至30日在台北市觀山河濱公園槌球場舉行。圖／體育署提供
亞太盃台北槌球公開賽將於28日至30日在台北市觀山河濱公園槌球場舉行。圖／體育署提供

2023年亞太盃台北槌球公開賽將於28日至30日在台北市觀山河濱公園槌球場舉行，邀請來自澳洲、香港、印度、印尼、日本、南韓、澳門、紐西蘭、巴基斯坦、泰國等國家地區175位選手，與台灣17個縣市的選手競賽，3天的賽事分為五人團體、混合三人、混雙等三項競賽，使用12面場地，參賽總隊數為208隊，約有1200人次參與。

中華民國槌球協會理事長林錦富表示，槌球屬於非主流運動項目，運動族群以中高齡族群為主，看似不活躍，實際上在台灣已發展推廣了40年，感謝教育部體育署的支持，與各縣市槌球志工的努力，使槌球運動能夠在台灣200多個鄉鎮活力地運行著，去年度參與全民運動會槌球賽的球隊也突破到21個縣市，今年度台北市原住民族運動會槌球賽也達到12縣市參與。

因為疫情暌違了3年再次在台灣舉辦國際槌球賽，中華民國槌球協會感謝各地踴躍報名，同時感謝台北市政府體育局的協助，使得活動順利籌畫，這也是槌球運動暌違了13年回到了台北市的場地舉辦國際賽。

近幾年透過台北市槌球聯合會的團隊積極地在各區推展，槌球運動在地狹人稠的台北市日漸蓬勃並扎根，也因此台北市槌球選手在最近幾屆的全民運和原民運槌球賽上都獲得非常好的成績，反轉了以往槌球運動南重北輕的現象。

本次亞太盃台北槌球公開賽，不僅為2025年雙北世界壯年運動會的槌球賽暖身，也希望各國選手們盡力發揮，展現球技，以球會友，有個愉快的台北行。

體育署

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