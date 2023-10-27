帛琉運動員來台移訓 國體大校長邱炳坤致贈弓箭裝備

由教育部體育署規劃，國立體育大學籌辦的帛琉運動員來台移地訓練計畫，於今天在體育署鄭世忠署長的見證下，由國立體育大學校長邱炳坤致贈弓箭裝備予帛琉射箭選手，並邀請外交部曾三訊參事等貴賓觀禮，見證台帛兩國堅定的邦誼。

鄭世忠表示，推動我國與邦交國的運動外交是其重要施政目標之一，今年6月間他應帛琉奧會邀請，前往帛琉參訪該國第14屆全國運動會並獲帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）接見，返國後即指示規劃本次移地訓練。

而帛琉將於2025年承辦太平洋迷你運動會（Pacific Mini Games），身為地主國，帛琉奧會也期望帛琉運動員在賽事中有傑出的運動表現，於是在今年9月選派游泳和射箭教練及選手共11人來台，分別在國立體育大學射箭場及台北市立大學天母校區進行射箭及游泳的訓練。

國立體育大學表示，這次與台北市立大學合作，共同配合體育署政策推展運動外交，期待藉由移地訓練期間進行技術教學及裝備強化，提高帛琉運動員競爭優勢。今天的贈弓儀式中，該校贈送帛琉射箭選手弓箭裝備，除了讓訓練更有成效外，更有助射箭運動在帛琉扎根，吸引更多年輕運動員投入射箭運動。

體育署表示，台帛雙方過去在田徑、棒球、壘球、籃球及排球等運動多有交流，為了落實台帛教練及選手交流的倡議，規劃本次移訓。體育署特別感謝國立體育大學及台北市立大學的鼎力支持，借重兩校體育專業，使移訓更具成效。今日的贈弓儀式象徵開啟兩國未來各項實質運動交流，期待本次來台的選手未來都能成為帛琉之光，在國際賽事發光發熱，提升帛琉的競技實力。

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