田徑／最性感運動員曝德國選手收入低 要兼職才能維持生計

德國田徑女將施密特（Alica Schmidt）因擁有結實腹肌和甜美臉蛋，被封為「最性感運動員」。不過她近日爆料光靠田徑很難生活，她入選國家隊只獲得700歐元（約2.4萬台幣），這狀況在國外引發熱烈討論。

現年24歲的施密特主攻女子400公尺項目，2021年曾擔任東京奧運女子1600公尺接力賽候補選手。由於她身高175公分，擁有逆天長腿加上緊實線條，搭配精緻臉蛋，被外媒封為「最性感運動員」，IG粉絲數更突破470萬。

她近日在網路平台發聲，透露德國田徑選手的困境，「有些運動員能從俱樂部獲得一點錢，但那不足以維持生計，進入國家隊只獲得公益團體700歐元贊助。儘管在最高水準賽事競爭是所有選手的夢想，但不一定能獲應得報酬，特別是有些人參賽還要付額外費用，解決交通和住宿問題。」

許多田徑運動員需打工兼職，不過IG擁有470萬粉絲的施密特業配貼文就能獲得收入，「我很感激能藉由社群媒體賺錢，至少不用多找一份工作。」

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