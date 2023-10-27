全運會／日游2萬米、常遭水母攻擊 鄧羽彣她奪3金的艱辛幕後

112年全國運動會昨天閉幕，基隆市總共拿下3金2銀3銅，創10年來最佳成績。其中游泳代表隊表現最為亮眼，鄧羽彣就拿下3金1銀成為最大贏家。鄧羽彣去年在亞錦賽摘金，疫情期間到外木山泳泳訓練，常被水母攻擊，每天兩趟9千公尺，日游近2萬公尺，背後有著艱辛的訓練過程。

市府教育處體健課指出，今年以游泳代表隊表現最為亮眼，在110年全運會鄧羽彣在公開水域5公里、7.5公里及10公里三個項目中一人囊括3面金牌成為「三金泳后」，今年她再發威，個人拿下3金1銀佳績。

今年公開水域雖然只剩10公里一個項目，但在教練蘇裕欽一句「再回來游泳吧」的號召下，師徒經過2年的共同訓練，今年再創佳績。她先在9月公開水域10公里與曹鈞硯共同搶下1金1銅，在1500公尺自由式破大會紀錄及800公尺自由式再拿雙金，400公尺自由式又拿下銀牌，她穿金戴銀為最大贏家。

跆拳道代表隊在教練簡億鈞指導下，女子個人品勢先由簡湘玲獲第一面銅牌，團體品勢再由葉伃晴、葉亮妤及簡湘玲3人共同攜手合作下再獲1面銅牌，跆拳道總計2銅牌及多項佳績，簡湘玲囊括2銅。

橄欖球代表隊在教練吳志清帶領下，在預賽及半準決賽以全勝之姿闖進冠軍賽，可惜以些微之差敗給桃園市獲得銀牌，誓言下要奪回冠軍。

市長謝國樑感謝所有選手、教練、領隊、各單項委員會等的辛勞。教育處說，今年成績亮眼主要是游泳、跆拳等項目獲得好成績。

鄧羽彣暖暖高中畢業，高三就成為國手，後來就讀國立台灣大學工商管理學系，她不斷面對挫折與挑戰，去年在烏茲別克舉行的亞洲公開水域錦標賽，她以2小時07分27秒摘金。

奪金的背後，鄧羽彣有著不斷挫折與挑戰，她說，每天訓練游近2萬公尺，前年疫情後游泳池關閉期間，她將訓練場地移到海邊，常被水母攻擊，等到游泳池開放後，每天兩趟9千公尺的訓練下，才能在賽事中獲得佳績。 橄欖球項目選手及教練合照。圖／教育處提供 游泳得獎選手鄧羽彣（左三）等人及教練合照。圖／教育處提供 女子組跆拳道品勢團體選手及教練合照。圖／教育處提供

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