全運會／北市4連霸 96金破紀錄

112年台南全運會昨天落幕，台北市靠壓軸體操單項決賽進帳6面金牌，包括雅加達亞運金牌「貓王」唐嘉鴻完成單槓2連霸，獎牌數累積到96金79銀71銅，其中金牌數更寫下史上新猷，完成全運會4連霸。

唐嘉鴻東京奧運獲得男子全能第7名的史上最佳成績，但今年2月在國訓中心的測試賽意外造成左腳阿基里斯腱斷裂，錯過杭州亞運，但上月復出後先在世界盃巴黎站摘下單槓金牌，全運會更沒懸念稱霸單槓，宣告強勢復出。

「教練有說，可能老天爺要我先休息。」唐嘉鴻笑說，自己已經是更強化的版本，包括飲食、休息、訓練都更穩定，「現在是最好的狀態，可以贏過之前的我。」

唐嘉鴻教練翁士航提到，唐嘉鴻重心是巴黎奧運，明年4場世界盃是搶門票關鍵，全運會重點是安全完賽，目前愛徒心理素質沒問題，另外透過運科協助更了解身體狀況，樂觀看待回歸的子弟兵；他說：「嘉鴻是戰將，能比賽很開心。」

北市女子體操隊「娃娃兵」昨天表現也技驚四座，16歲世錦賽國手廖奕淳奪下地板和高低槓金牌，年僅12歲的周美更扮演「殺手」，成功狙擊杭州亞運帶回平衡木銅牌的奧運國手新北市丁華恬，全運會初體驗就技驚四座。

全運會下屆將由雲林縣接手，雲林縣長張麗善昨天閉幕典禮從台南市長黃偉哲手中接下全運會會旗，和全國好手相約兩年後雲林見。

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