法國羽賽／化解白馭珀局點 戴資穎對戰5連勝挺進8強

BWF超級750的法國羽球公開賽今天展開16強賽程，我國一姊戴資穎今天與白馭珀上演台灣內戰，同時也是雙方生涯第5次的巡迴賽交手，儘管白馭珀今天打出極佳韌性，但最終戴資穎仍是以21：17、23：21搶下8強門票。

世界排名第4名的戴資穎與世界排名第27名的白馭珀，生涯曾4度交手都由戴資穎拿下勝利且一局未失，不過今天雙方再度碰頭白馭珀也帶給戴資穎不小壓力，在首局賽事中雖然由戴資穎一路取得先，不過局末白馭珀一度追到3分差距，但戴資穎仍是頂住壓力以21：17先下一城。

第二局白馭珀繼續對戴資穎施壓，一度取得8：5領先，但戴資穎隨後打出一波3：0攻勢扳平，不過白馭珀再將領先優勢擴大到4分，甚至在局末率先取得局點，但卻遭到戴資穎化解後，最終反倒以21：23讓戴資穎搶下8強門票，也錯過了從戴資穎手中拿下一局勝的好機會。

戴資穎。 Badminton Photo提供

戴資穎與白馭珀(後)。 Badminton Photo提供

戴資穎。 Badminton Photo提供

商品推薦