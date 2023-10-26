高球／緯創女子公開賽侯羽薔領先 曾雅妮復出繳76桿
總獎金高達80萬美元（約2480萬台幣）TLPGA緯創女子公開賽今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行首回合，旅美好手侯羽薔繳出67桿獨居領先，傷癒復出的曾雅妮則以76桿並列第63名。
侯羽薔抓下6次博蒂、吞1柏忌表現不俗，鐵桿尤其出色，讓她相當滿意。侯羽薔今年大半時間都因為左手腕與髖部傷勢被迫休息和復健，她表示：「現在目標就是保持健康，讓身體練得更強壯，才能保持賽季中的健康度。」
徐薇淩今年在美國職業女子高爾夫協會（LPGA）成績平平，打了20場比賽僅13場晉級，目前年終積分排在第103名，想要續留明年工作權還得再加把勁。
徐薇淩今天抓4博蒂、0失誤繳出68桿暫居第2，她透露：「最初替自己設下了一個非常高的目標，很努力練球想要讓成績更進步，但反而給自己造成太大壓力，沒打好就繼續練、一直想，越打越放不開。」
經歷兩度髖關節開刀的台灣「微笑天后」曾雅妮，這場比賽是她傷後復出的首戰，全場抓3博蒂、吞3柏忌、還有2次雙柏忌。她說：「雖然緊張，但沒有設定目標，就是下場比賽感受一下手術後的身體反應。」
曾雅妮在2021年開刀治療左髖關節傷勢，休息超過1年後，在2022年11月復出，結果後續又發現右髖關節傷勢比想像中嚴重，才又二度進行手術治療，並且多次前往美國復健、訓練。
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