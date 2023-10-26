亞帕運／圍棋首度登場 中華隊男團就鍍銅創隊史紀錄

首度在亞帕運登場的圍棋賽事，中華隊今天在男子團體賽中，第2輪與地主中國大陸戰平，第3輪不敵南韓，獲得一面銅牌，也是中華隊隊史在亞帕運圍棋首面獎牌。

中華隊在前一天首輪賽事擊敗泰國，南韓當時與中國平手，26日第2輪南韓又擊敗泰國，第3輪中華隊由勾善文擔任主將，嚴礽麒為副將，石閔元為預備選手，與南韓一戰只要主將獲勝就獲得金牌，若主將敗、副將勝則為銀牌，如果主將、副將皆敗則為銅牌，中華隊兩員皆輸獲得銅牌。

勾善文對手是金東翰，為賽前預估最具冠軍相選手，後來也確實在個人賽鍍金，勾善文笑說，幾乎大家都想避開已經接近職業水準的金東翰，「這一盤輸的真是沒有脾氣，比較沒有反擊的餘地。他風格算防守反擊，會守得讓你無法反擊，他會挑你的失誤進攻。」

此次對弈勾善文極力避開金東翰的慣性套路，以對方不擅長的方式進攻，「但是他很全面，每個環節都研究得很透徹，找他的弱項，比找其他選手還不容易。」

勾善文左臂缺陷為天生，現為全職圍棋教師，他在賽前一周還確診，吃西藥一度影響生理狀況，思考能力受影響，為此在個人賽第2場後就停藥，結果一路贏到這場比賽才落敗。

這是勾善文首次參加國際賽，他指出亞帕運參賽過程，可以做為經驗傳承，尤其在身體不舒服用藥的情況，以及防護員可以給圍棋選手帶來什麼樣協助，都是可以分享的經驗。

嚴礽麒敗給個人賽奪銅的林燕植，他在賽後說：「前面發揮得蠻完美的，後來有很大一步棋，本來想在後面下，但一時疏忽被對方搶先一步。」

嚴礽麒提到，就是這一步失誤，造成局勢改觀，他苦笑說：「原本前半段對方陷入苦戰，結果那一步棋後，錯過好的時機，變成我陷入苦戰。」

「拿到獎牌還是件高興的事情，但還是希望可以做得更好。」嚴礽麒認為自己應該有實力，希望可以還有機會，雖然備戰過程有些起伏，睡眠狀況也不太好，但希望還有出征國際賽的機會。

嚴礽麒目前在僑光科大任教，為資訊工程專業，左手因車禍而截肢，他開玩笑說：「圍棋是以前一接觸就喜歡上，考大學填志願的時候，因為沒有圍棋系，所以就填資訊工程。」他指出單純把圍棋當興趣，並沒有帶社團或開課的打算。

大學副教授嚴礽麒化身圍棋國手 亞帕運男團摘銅

平時在大學任教的嚴礽麒，也是圍棋愛好者，棋齡逾40年，儘管曾考慮往職業棋士發展，但未曾有過國手夢，他今天與隊友助台灣男團獲得杭州亞帕運銅牌，也期待未來還有參賽機會。

亞帕運首次將圍棋納入正式項目，杭州亞帕運台灣圍棋代表隊這次派出3男1女參賽，其中男團成員為勾善文、嚴礽麒與石閔元。

團體賽每隊派2名選手上陣，台灣男團昨天首戰以2比0擊敗泰國，今天2連戰由勾善文、嚴礽麒應戰，上午與中國隊交手，兩隊戰成1比1平手，下午碰上韓國隊，台灣隊以0比2落敗，以銅牌作收，這也是隊史首面獎牌。

勾善文因先天的因素，導致左手部分缺陷，嚴礽麒則因車禍造成左手截肢，但不影響2人鑽研棋藝，勾善文目前在補習班和國小社團教圍棋。

現年55歲的嚴礽麒圍是這次代表隊中最資深的棋士，他接受中央社記者訪問時表示，升國中的那年暑假，因緣際會下，接觸1本有關圍棋入門的書籍，因而對圍棋產生興趣。

棋盤上黑、白子的魅力，讓嚴礽麒深深著迷，他透露，當初在就業時曾考慮過當職業棋士，但幾經思考，還是決定到大學任教，目前擔任僑光科技大學資訊科技系副教授。

在工作之餘，嚴礽麒有空也會上網，看圍棋大型比賽解說影片，更新最新資訊，設法維持自身棋力。

「之前完全沒想過當國手。」嚴礽麒表示，今年上半年接到通知後，曾一度猶豫，「一來有點意外，但感覺機會滿難得，確認大概情形和細節後就決定參加，畢竟之後不知道什麼時候有這樣的機會，當然就要好把握」。

談到台灣選手許皓鋐日前在杭州亞運為台灣奪得史上首面金牌，嚴礽麒坦言，自己不敢想那麼遠，畢竟許皓鋐是職業棋士，自己平時還有工作在身，「有機會當國手，還是挺難得的經驗，也沒有預期太高」。

嚴礽麒帶著親友和學生的祝福展開首次亞帕運旅程，為台灣帶回1面男團銅牌，但他表示，賽前投入不少努力，若能再加把勁，或許有機會可以追求更佳的獎牌成色，「但（銅牌）也算不錯了」。(中央社)

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