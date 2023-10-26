圍棋／日本女棋士仲邑菫將至韓國發展 創日棋院首例

日本14歲的職業圍棋女棋士仲邑菫預計明年3月起，以客座棋士身分到韓國棋院發展，為日本棋院中首次有日本人棋士轉籍到國外棋院。

綜合讀賣電視台、朝日新聞報導，根據日本棋院，韓國棋院理事會今天正式批准仲邑菫的申請。仲邑菫明年3月起將以韓國棋院的棋士身分展開活動。

日本棋院對此表示支持，稱「雖然有點遺憾，但是圍棋國際化的同時，就像美國職棒大聯盟一般，支持她想要更上一層樓的想法，而這也將帶動圍棋界的發展」。

目前職業三段的仲邑菫2019年4月以10歲0個月之姿，成為當時日本棋院史上最年輕的職業棋士。

仲邑菫今年2月在女流棋聖戰奪冠，以13歲11個月之姿，刷新日本女性棋士賽事最年少頭銜者紀錄，並獲得她個人第一個頭銜。

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