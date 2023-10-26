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全運會體操／金牌教練神傳承 北市女將奪4金

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
北市16歲體操小將廖奕淳奪下112年全運會地板金牌。記者侯永全／攝影
北市16歲體操小將廖奕淳奪下112年全運會地板金牌。記者侯永全／攝影

16年前的台南市全運會，前一代「鞍馬王子」林祥威在後甲國中進德堂奪下生涯第一面全運會金牌，16年後的今天，他成為金牌教練，率領的台北市女子體操隊收穫4金2銀4銅，同場地創下佳績頗有「傳承」味道。

台南市暌違16年再度取辦全運會，後甲國中進德堂再度成全運會體操比賽場館，北市教練林祥威笑說，他原本也不記得，是經友人提醒才想到，96年全運會在同樣場館，自己在鞍馬決賽迎接全運會個人首金，也才有接續3連霸成就。

選手退役轉任基層教練的林祥威，2013年回到母校三民國小任教，再承接到民生國中，今天單項摘金的周美和廖奕淳都是一手拉拔的子弟兵，12歲的周美更是從幼稚園中班就進入林祥威麾下。

周美今天平衡木決賽扮演「殺手」，擊退杭州亞運帶回銅牌的新北市奧運國手丁華恬，技驚四座，16歲的廖奕淳也包辦地板和高低槓金牌。

林祥威提到，大陸籍的前世界盃平衡木金牌李婭也是團隊長期成員，加上物理治療師，團隊分工合作，目前運作都很順暢，今年廖奕淳先選上亞錦賽國手，9月再成世錦賽國手，回國後就進入國訓中心，李婭也相陪，自己留在台北繼續照顧其他選手。

子弟兵們從「娃娃兵」到全運會綻放光芒，林祥威不滿足，拿過亞錦賽鞍馬金牌的他提到，眼光要「放眼國際」，現階段子弟兵的目標是把基本難度先做好、藝術分掌控好，一步一步穩定成長。

體操是今年全運會壓軸進行的運動種類之一，今天進行單項決賽，北市體操好手就囊括6面金牌，再加上男子成隊和女子成隊包攬雙金，光體操場就有8金進帳，總計斬獲96金79銀71銅，其中金牌數更寫下新猷，完成全運會4連霸壯舉。

北市女子體操隊奪得4金2銀3銅佳績。
北市女子體操隊奪得4金2銀3銅佳績。
北市16歲體操小將廖奕淳奪下112年全運會地板金牌。記者侯永全／攝影
北市16歲體操小將廖奕淳奪下112年全運會地板金牌。記者侯永全／攝影

全運會 世錦賽 光芒

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