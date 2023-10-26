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亞運加全運會密集出賽 楊勇緯、王冠閎想讓腦袋放空

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王冠閎（中）、林昀儒（左）都面臨全運會的嚴苛賽程考驗，與宏道運動發展基金會董事長林鴻道（右）合影。。記者劉肇育／攝影
王冠閎（中）、林昀儒（左）都面臨全運會的嚴苛賽程考驗，與宏道運動發展基金會董事長林鴻道（右）合影。。記者劉肇育／攝影

我國代表團今年在杭州亞運拿下佳績後，不少國手都在短暫休息後隨即轉戰台南全運會，甚至還要在接下來繼續征戰國際賽事為明年巴黎奧運準備，其中「蝶王」王冠閎與「柔道型男」楊勇緯在今天出席活動時都坦言，今年上半年的密集出賽確實相當辛苦，也希望在賽事告一段落後能夠讓腦袋放空，好好休息。

今年在亞運會上拿下我國史上第100金的楊勇緯，日前落幕的全運會也順利完成3連霸，不過11月初他將隨即轉戰奧運積分賽，12月則將前往日本移訓並參加大滿貫賽事，今年一整年幾乎沒有太多休息空檔。

在今天出席品牌活動時，楊勇緯也透露，在亞運會奪金返國後，有好幾天一直處在情緒亢奮的狀態導致無法入睡，不過他也利用短暫的休息空檔留在家中陪伴家人，並讓腦袋完全放空，「其實休息也沒有一定要去做什麼事情，就讓自己放空，一個人靜下來就是最好的休息方式。」

至於王冠閎在亞運奪銀後，這次台南全運會更是橫掃8金3銀，在今天出席活動時他也表示，11月將能獲得短暫休息，12月則有排名賽必須參加，之後也希望讓自己好好放個假，「過去一年都在出國移訓，休假時想要好好陪陪家人，或是躺在床上、睡到自然醒，讓自己像是不會游泳一樣，給自己喘息空間。」

而桌球好手林昀儒則沒那麼幸運，在全運會面臨一日七戰的挑戰後，今天晚間又將飛往德國參加公開賽以及接下來的日本聯賽，預計11月底才會結束今年賽程獲得休息時間，談到全運會的操勞賽程，他說：「疲勞還是一定會有，不過可以贏下比賽就沒關係。」

全運會 亞運 楊勇緯

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