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全運會／台北市完成4連霸 秘密武器高壓艙助選手恢復

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒透過高壓艙進行恢復。圖／台北市政府體育局提供
林昀儒透過高壓艙進行恢復。圖／台北市政府體育局提供

112年全國運動會於今天圓滿落幕，台北市代表隊以96金79銀71銅，順利完成四連霸，適逢2024巴黎奧運積分週期，國內外賽事不間斷下讓本次許多全運會選手過著「趕場」生活，為此，北市府除了在團本部設立運動防護室外，對於優秀選手們更搬出了一個全新的秘密武器，來幫助奔波不間斷的選手們。

走進台北市團本部的防護室一隅出現了一台吸引眾人目光的高壓氧疲勞恢復艙，走近一看，裡頭躺著桌球名將林昀儒。全運會開打前才回到台灣的北市桌球選手林昀儒在本屆桌球橫掃四金，然而他卻在24日經歷一日7戰的魔鬼賽程，林昀儒提及，「一天打了7場晚上躺在高壓氧艙休息後，隔天身體沒有感受到太大的疲勞感，甚至感覺蠻輕鬆、也不太會痠痛，跟過去的比賽經驗很不一樣，由於接著要再出國比賽，因此找空檔時間進行了第二次。」

網球選手曾俊欣更是花費兩小時車程往返團本部，他說：「從21至25號預估將出賽8場次單雙打比賽，每日雙重賽更是家常便飯，之前在國外有體驗過高壓氧，本次身體更疲勞、痠痛情況下躺了一小時後當晚感覺到身體非常放鬆也很好入睡，車程雖然花了點時間但覺得非常值得。」

根據台北市政府體育局提供資料，「高壓氧」無論在賽前、賽後皆可以使用，每人每次進行時間約60至90分鐘，身體暴露在高壓氧下的好處包括減緩肌肉痠痛、降低發炎指標、促進新陳代謝、調節免疫功能以及縮短疲勞消除時間等。期待藉由應用型運動科學輔助，協助選手賽前狀態調整與賽後疲勞消除，讓選手得以在密集的賽事中維持其最高的運動表現水準，再度締造連霸佳績。

林昀儒 桌球 全運會

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