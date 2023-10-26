快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會體操／亞洲「貓王」復活摘金 唐嘉鴻：現在是最好狀態

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影
北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影

雅加達亞運單槓金牌、東京奧運國手唐嘉鴻，今年2月17日在國訓中心的測試賽意外造成左腳阿基里斯腱斷裂，相隔半年復出，上月18日就在世界盃巴黎站摘下單槓金牌，今天112年全運會儘管難度下修仍沒懸念完成連霸，正式宣告回歸。

經過嚴重運動傷害回歸，唐嘉鴻正向說，受傷「有好有壞」，壞處是錯過許多大賽，好處是過往不斷參加全能賽事，身體累積一定疲勞，受傷後以單項發展為主，加上有以前全能的堆疊，現在難度更能往上挑戰。

「教練有說，可能老天爺要我先休息。」代表台北市出賽的唐嘉鴻笑著說，自己已經是更強化的版本，包括飲食、休息、訓練都更穩定，「現在是最好的狀態，可以贏過之前的我。」

傷後回歸的唐嘉鴻，112年台南全運會放棄全能連霸，以單項為主，今天除單槓連霸，吊環也獲得銅牌，連同男子成隊金牌，以2金1銅結束今年全運會，接續將瞄準明年4站的世界盃，爭取巴黎奧運積分。

唐嘉鴻教練翁士航提到，唐嘉鴻重心是明年巴黎奧運，在此之前4場世界盃是搶門票關鍵，全運會重點是安全完賽，畢竟2月受傷後就沒參加什麼比賽，愛徒的身體狀況也需要時間來修復，明年預計會再加強下肢強度。

翁士航強調，體操是「硬功夫」，「練多少有多少，騙不了人，運動、營養和休息都很重要。」唐嘉鴻的心理素質沒問題，另外也透過運科協助更了解身體狀況，翁士航樂觀看待回歸的子弟兵，他笑說：「嘉鴻是戰將，能比賽很開心！」

北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影
北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影
北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影
北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影
唐嘉鴻男子吊環獲得銅牌。記者侯永全／攝影
唐嘉鴻男子吊環獲得銅牌。記者侯永全／攝影

唐嘉鴻 全運會 翁士航

延伸閱讀

全運會圖輯／競技體操 李智凱、唐嘉鴻再摘金

全運會／台北市完成4連霸 下屆雲林作東

全運會體操／寶貝兒子觀戰 李智凱鞍馬飛出5連霸

全運會體操／12歲擊敗奧運國手！周美成最幼齒「金牌殺手」

相關新聞

法國羽賽／化解白馭珀局點 戴資穎對戰5連勝挺進8強

BWF超級750的法國羽球公開賽今天展開16強賽程，我國一姊戴資穎今天與白馭珀上演台灣內戰，同時也是雙方生涯第5次的巡迴...

全運會／北市4連霸 96金破紀錄

112年台南全運會昨天落幕，台北市靠壓軸體操單項決賽進帳6面金牌，包括雅加達亞運金牌「貓王」唐嘉鴻完成單槓2連霸，獎牌數...

柔道／Team UA分享亞運故事 楊勇緯：每面金牌都有意義

月初剛落幕的杭州亞運會我國代表團今年奪下19金20銀28銅的佳績，其中運動品牌UNDER ARMOUR在今天匯集Team...

全運會拳擊／4金釵、亞運奪牌雙雄 稱霸

中華拳擊隊月初杭州亞運打出隊史最佳的1金2銀2銅成績，並且帶回4張巴黎奧運門票，昨天5名奪牌好手加上東京奧運奪銅的黃筱雯...

法國羽賽／殺進4強 戴資穎拿下生涯單打500勝

在上周丹麥公開賽達成BWF巡迴賽生涯單雙打500勝里程碑後，我國羽球一姊戴資穎本周法國公開賽也繼續改寫歷史，昨天的女單8...

全運會／基隆3金2銀3銅 創10年最佳績

112年全國運動會閉幕，基隆市共奪3金2銀3銅，創10年最佳成績。其中游泳代表隊表現最亮眼，鄧羽彣拿下3金1銀成為最大贏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。