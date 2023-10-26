全運會體操／亞洲「貓王」復活摘金 唐嘉鴻：現在是最好狀態

雅加達亞運單槓金牌、東京奧運國手唐嘉鴻，今年2月17日在國訓中心的測試賽意外造成左腳阿基里斯腱斷裂，相隔半年復出，上月18日就在世界盃巴黎站摘下單槓金牌，今天112年全運會儘管難度下修仍沒懸念完成連霸，正式宣告回歸。

經過嚴重運動傷害回歸，唐嘉鴻正向說，受傷「有好有壞」，壞處是錯過許多大賽，好處是過往不斷參加全能賽事，身體累積一定疲勞，受傷後以單項發展為主，加上有以前全能的堆疊，現在難度更能往上挑戰。

「教練有說，可能老天爺要我先休息。」代表台北市出賽的唐嘉鴻笑著說，自己已經是更強化的版本，包括飲食、休息、訓練都更穩定，「現在是最好的狀態，可以贏過之前的我。」

傷後回歸的唐嘉鴻，112年台南全運會放棄全能連霸，以單項為主，今天除單槓連霸，吊環也獲得銅牌，連同男子成隊金牌，以2金1銅結束今年全運會，接續將瞄準明年4站的世界盃，爭取巴黎奧運積分。

唐嘉鴻教練翁士航提到，唐嘉鴻重心是明年巴黎奧運，在此之前4場世界盃是搶門票關鍵，全運會重點是安全完賽，畢竟2月受傷後就沒參加什麼比賽，愛徒的身體狀況也需要時間來修復，明年預計會再加強下肢強度。

翁士航強調，體操是「硬功夫」，「練多少有多少，騙不了人，運動、營養和休息都很重要。」唐嘉鴻的心理素質沒問題，另外也透過運科協助更了解身體狀況，翁士航樂觀看待回歸的子弟兵，他笑說：「嘉鴻是戰將，能比賽很開心！」 北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影 北市體操名將唐嘉鴻完成全運會單槓2連霸。記者侯永全／攝影 唐嘉鴻男子吊環獲得銅牌。記者侯永全／攝影

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