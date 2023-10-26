亞帕運／羽球吳于嫣女單鍍銅 進帳隊史首面女子獎牌

中華代表團在杭州亞帕運羽球取得歷史性突破，今天吳于嫣在女子SH6級單打4強賽中，雖以3：21、5：21敗給中國選手李鳳梅，但確定獲得銅牌，也是隊史首面女子羽球獎牌。

中華隊曾於2014年仁川亞帕運在羽球男子組賽事獲得2銅，這也是睽違9年，中華隊再度獲得羽球獎牌，26日稍早在男子SU5級單打4強出賽的方振宇，也拿到1面銅牌。

吳于嫣因患有軟骨發育不全症，身高僅115公分，但國三就開始成為帕拉羽球選手，還打過棒球等其他運動，今年還獲得總統教育獎，這也是吳于嫣生涯首次參加亞帕運，16歲的她是中華隊陣中年紀最小，第一次登上亞帕運舞台，也頗為緊張，且面對李鳳梅幾乎難以突破對方壓制。

「她的力氣很大，會壓迫到後場，她不怕我打她後場，反而我自己被她吊動開來。」吳于嫣指出，切球也無法克制對方，球的力量不夠，就很容易被殺球。

吳于嫣說，練習時教練給予很強的強度，就是為了遇上李鳳梅這種類型的對手，能有迎擊能力，「我以為教練只是想打很快，沒想到對手是以這樣的速度就能打敗我了。輸了其實真的很可惜，因為只有拿到個位數的分數。」吳于嫣坦承，與對手有段實力落差，回去必須再好好回去訓練。

對於這面銅牌，吳于嫣認為，比賽結果並未出乎自己意料之外，但是希望有一天能夠擊敗李鳳梅。吳于嫣在26日晚間還有搭檔蔡奕琳的女雙賽事，對手仍是李鳳梅，搭配的是林雙寶，此戰若獲勝將是隊史首面女子羽球金牌。

化壓力為助力 方振宇亞帕運羽球奪2銅

【中央社／杭州26日電】

2年前東京帕運SU5級羽球男單獲得第4名後，背負外界期待的方振宇，化壓力為助力，二度挑戰亞帕運的他，這次在杭州亞帕運男單、男雙都摘銅，實現奪得大賽獎牌的目標。

方振宇因出生時難產，導致左臂神經叢損傷，歷經多次手術及復健，他在國中時接觸羽球，雖然左手肌肉萎縮，但秉持著對羽球的熱愛，克服困難，並在2年前登上最高殿堂東京帕運，以第4名作收。

方振宇上屆雅加達亞帕運男單獲得第5名、男雙名列第9，這次再戰亞帕運，單、雙打都有進一步突破，雙雙闖進4強賽。

不過，方振宇今天遭遇東京帕運金牌、馬來西亞選手謝儮好（Cheah Liek Hou），最終以7比21、9比21落敗，儘管未能通過4強關卡，仍帶回男單銅牌；而他與學弟蒲貴煜組成的男雙組合，雖奮戰3局，仍以15比21、21比16、9比21不敵印度組合，同樣以銅牌作收。

方振宇接受媒體聯訪時表示，面對攻守節奏較快的印度男雙組合時，這次有特別準備，希望能設法放慢速度，「一開始效果滿好，第2局也有打出來，可惜第3局開局開得不好，後面比數被拉開，我們也急了」。

目前都在拚巴黎帕運積分的方振宇、蒲貴煜，平時都以單打為主，這次透過賽前幾週集訓搭配，展現不錯默契，進帳男雙銅牌，方振宇期待，未來雙打賽事成績能再更進一步。

「其實從開始打球到現在，還沒想過自己可以走到這邊。」方振宇今年亞帕運進帳2面銅牌，他表示，感謝家人、教練、隊友與防護員幫助，讓他不僅可以參加東京帕運，還能在亞帕運獲得獎牌。

同樣是第2次參賽的蒲貴煜，生涯首面亞帕運獎牌也在這次開張，他也相當開心，「唯一美中不足，不是單打（拿獎牌）」。

羽球隊過去亞帕運僅在2014年那屆進帳2面銅牌，都是由男子選手拿下，吳于嫣稍早奪得SH6級羽球女單銅牌，也是女子選手首面獎牌，晚間將與蔡奕琳在女雙金牌戰出賽，有機會拚隊史首金。

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