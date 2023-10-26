緯來亞運百萬捐款活動 王冠閎、林昀儒盼助小選手追夢

身為今年全運會最忙碌的兩位選手，「蝶王」王冠閎與桌球好手林昀儒在全運會賽程落幕後，於今天出席緯來電視網暨緯來體育台推出的「百萬點擊 捐款百萬」活動，將20萬元的獎金捐贈給長期贊助國內基層選手的宏道運動發展基金會，基金會董事長林鴻道也直言，將會謹慎使用兩人的獎金，甚至是放大10倍投入基層。

月初才剛結束亞運賽程的我國游泳好手王冠閎與桌球好手林昀儒，日前一同爭戰台南全運會，其中王冠閎在游泳賽中勇奪8金3銀成為今年最大贏家，至於林昀儒則是面對一天7戰的考驗，最終也狂掃賽史首見的4金佳績。

而在結束全運會賽程後，兩人也在今天出席緯來電視網暨緯來體育台推出的「百萬點擊 捐款百萬」活動，今年九月底杭州亞運賽事轉播期間，緯來電視網邀請郭婞淳、楊勇緯、李洋、王齊麟、林昀儒、王冠閎、魏均珩、廖苡任、曾俊欣、古林睿煬等十位亞運國手，齊心號召所有人一起掃碼點愛心。

整個近三周的賽事期間，總共近70萬人次點擊愛心，因此緯來根據獲邀的國手心願，提供每位10萬元，總共百萬的公益基金，捐贈給自己指定的單位，而王冠閎與林昀儒也選擇長期贊助國內體育發展的宏道運動發展基金會。

王冠閎表示，自己從16歲開始就接受運動菁英育才計畫的資助，讓他在訓練上更無後顧之憂，對他身體的發展也有很大的幫助，因此當聽到有這樣的活動時，就希望回饋給宏道運動發展基金會，希望幫助基金會培育更多優秀選手。

而林昀儒同樣在17歲時就受到宏道運動發展基金會的幫助，他說：「因為有這些協助，我才能達到現在的成績，很開心這次活動能夠一起參與，希望藉由這活動幫助更多小選手朝他們的夢想邁進。」

宏道運動發展基金會董事長林鴻道則表示，緯來電視網這次舉辦的活動讓選手啟發為社會關心的愛心，這次10位選手可能引發100位選手關心運動，感謝2位選手將款項捐到宏道基金會，2位選手跟基金會關係密切也很長期，基金會將會很謹慎並加更多錢放大10倍用在基層運動員。

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