全運會／台北市完成4連霸 下屆雲林作東

112年台南全國運動會今天畫下句點，本屆賽事35種競賽種類共發出399面金牌、397面銀牌和485面銅牌，共有10項、28人次破全國紀錄，台北市代表隊奪下96金79銀71銅，金牌數寫下新猷，完成4連霸。

下午的閉幕典禮，籌備會召集人、台南市市長黃偉哲將會旗交接給114年承辦的雲林縣縣長張麗善，並肯定本次全運會所有運動員努力在賽場上拚搏、超越自己的表現。

張麗善自黃偉哲市長手上接過會旗後，大力揮舞會旗，邀請大家114年10月18日到23日到雲林參與「雲林競艷 精彩無限」盛會。

112年全運會執行長陳良乾表示，感謝市民朋友們共襄盛舉參與相隔16年再度落腳台南的全運會，台南代表隊本屆賽事總共奪下27面金牌、34面銀牌、38面銅牌，總排數99面為縣市合併以來最好的成績。

陳良乾特別點名，像是「舉重精靈」方莞靈在女子49公斤級三創大會紀錄、陳柏任在舉重男子組96公斤級以抓舉165公斤創大會紀錄、吳亮昀在男子游泳50公尺仰式以25秒60破大會紀錄，以及陳思妤在女子射箭複合弓個人對抗賽破大會紀錄等，都展現選手不斷超越自己的精神。

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