放眼巴黎奧運 郭婞淳無懼北韓好手、陳念琴盼2月奪資格

運動品牌UNDER ARMOUR在今天匯集旗下Team UA成員分享亞運參賽故事，其中舉重女神郭婞淳與拳擊女王陳念琴，在今年亞運都以銅牌成績作收，其中郭婞淳也透露在知道自己狀態不是最好的情況下，還能夠與更國年輕選手競爭並拿下銅牌讓她也感到開心，也直言期待以好狀態與這些年輕好手有一場令人驚豔的競爭。

郭婞淳今年亞運帶著仍在復健中的傷勢奪下銅牌，儘管所保持的女子59公斤抓舉世界紀錄也遭到北韓選手金日景打破，但在今天的分享會上郭婞淳談到與世界各國年輕好手的較勁時仍強調感到開心，「很開心可以跟年輕選手競爭，59公斤級因為她們的出現競爭，我覺得是很棒的狀態，希望接下來能夠與她們一起有一場令人驚豔的比賽。」

談到今年北韓舉重隊的好表現，郭婞淳也坦言北韓本來就是世界舉重的強權，儘管過去一段時間沒辦法出比賽，但他們對於這項運動的付出相當多，「希望之後如果有機會再對上他們，我能夠做準備。」

至於今年亞運也奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，儘管與奧運門票擦肩而過，不過她也強調希望明年2月、5月的奧運資格賽能夠取得門票，「2月義大利和5月泰國都是奧運資格賽，希望2月就能拿到奧運資格，現在所有的前進動力就是奧運，到12月還會有一些移地訓練，為資格賽做準備。」

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