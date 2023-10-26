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亞帕運羽球／選手路辛苦有收穫 吳于嫣克服身材限制摘銅

中央社／ 杭州26日電
16歲的吳于嫣（圖）罹患軟骨發育不全症，身高僅115公分，她克服身材限制，首度參賽就闖進杭州亞帕運SH6級羽球女單4強賽，儘管以0比2不敵中國選手，仍帶回銅牌。 圖／體育署提供
16歲的吳于嫣（圖）罹患軟骨發育不全症，身高僅115公分，她克服身材限制，首度參賽就闖進杭州亞帕運SH6級羽球女單4強賽，儘管以0比2不敵中國選手，仍帶回銅牌。 圖／體育署提供

羽球這條路很辛苦 ，可是打贏比賽，會把辛苦過程蓋過去。」16歲的吳于嫣克服身材限制，首度參賽就闖進杭州亞帕運SH6級羽球女單4強賽，儘管以0比2不敵中國選手李鳳梅，仍帶回銅牌。

吳于嫣罹患軟骨發育不全症，身高僅115公分，體型比同年齡的同學還要矮小，她在國小5年級接觸羽球，儘管在場上可能需要多墊好幾步才能打得到球，仍積極透過苦練，以彌補身材限制。

16歲的吳于嫣首次叩關亞帕運，為羽球隊陣中年紀最小的選手，她不僅闖進SH6級女單4強賽，女雙也有斬獲，與蔡奕琳攜手晉級金牌戰，今晚將爭金。

吳于嫣今天先在女單4強賽登場，全場受制於地主中國選手李鳳梅大幅度調動，最終以3比21、5比21，無緣決賽，收下銅牌。

吳于嫣從先前到高雄國訓中心集訓備戰，到赴中國杭州展開一系列賽事，她為首次亞帕運之旅下足苦功，即使離鄉背井超過1個月的時間，年紀輕輕的她仍不覺得辛苦，她接受中央社記者訪問時表示，「這是做我自己喜歡的事情，不會特別想要回家，反而覺得讓我更專心在球賽上」。

吳于嫣亞帕運初體驗難免緊張，但她靠著手上的球拍，為台灣打下1面銅牌，也是稍早繼男單選手方振宇摘銅後，羽球隊今年賽會的第2面獎牌。

不過，吳于嫣也曾歷經低潮，「怎麼都打不贏，大家力氣都比我打，大家都說我的路還很長，力氣、腳步部分，後面會慢慢進步 」。

吳于嫣一度無法接受外界關心的話語，到今天奪牌、終於證明自己，她認為，「有點像是把前面傷口全部補起來。」

回首過去努力過程，吳于嫣說：「羽球這條路很辛苦，可是打贏比賽，會把辛苦過程蓋過去，開心的心情會打消前面的辛苦、放棄的念頭，這也是我非常喜歡打羽球的原因。」

羽球 帕運

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