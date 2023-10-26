柔道／Team UA分享亞運故事 楊勇緯：每面金牌都有意義

月初剛落幕的杭州亞運會我國代表團今年奪下19金20銀28銅的佳績，其中運動品牌UNDER ARMOUR在今天匯集Team UA成員，包括「柔道男神」楊勇緯、「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴、混血王子林安可一同分享亞運征戰故事與奪牌喜悅。

其中楊勇緯今年在杭州亞運會上，不僅為我國奪下代表團第一金，也是我國史上在亞運會的第100金，談到拿下這歷史性的金牌，楊勇緯坦言，「其實授旗典禮才知道這件事，不要去想這件事，壓力很大，所以只想好比賽東西。每一塊金牌都不容易，每一塊金牌都有它的意義，不管是不是100金，最重要的是這個過程。」

回顧今年從上半年的低潮到世大運、亞運接連奪牌終結獎牌荒，楊勇緯坦言這一段過程確實在心境上有很大轉變，「今年上半年比賽結果不是特別好，遇到一些挫折，因為每一次挫折給我不同經驗，好不容易在世大運、亞運拿到好的成績，在這個過程中有很多調整和心境轉變，覺得方向是對的，就相信教練團和自己的調整和改變。」

而在日前全運會完成3連霸後，楊勇緯也談到接下來備戰巴黎奧運的計畫，「全運會是一個調整的過程，11月初出發去參加積分賽，比較重要的就是明年巴黎奧運，要去累積積分和經驗，比賽完賽後就去日本移地訓練和參加大滿貫賽，再回來台灣，一路上就是不斷調整。」

在今天記者會上Team UA成員也一一分享運動場外的穿搭喜好，並強調未來將繼續傳遞「Protect This House」的品牌精神，希望藉由亞運征戰的故事，點燃更多運動愛好者內心的熱血，激發自我戰勝意志、挑戰極限。

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