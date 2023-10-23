拳擊／有機會遞補亞運金牌 賴主恩：沒太大喜悅

我國拳擊好手賴主恩月初剛在杭州亞運迎接63.5公斤級金牌，不過今天傳出奪金的蒙古選手巴塔爾蘇赫（Chinzorig Baatarsukhiin）使用禁藥，讓賴主恩可能遞補金牌，成為中華代表團杭州亞運的第20面金牌得主。

賴主恩和教練羅尚策目前都在台南參加112年全運會，今天師徒倆和所有亞運代表隊一起參加中華民國拳擊協會舉辦的慶功宴，帶著銀牌出席慶功宴的賴主恩對於可能遞補金牌的消息很「淡定」。

「沒太大喜悅感，禁藥風波是一種警惕。」賴主恩表示，對手出現服用禁藥的消息也是告訴自己，要正注意任何入口的食物和藥物，已經打進全運會4強的他今天也提早離席，回到下榻處繼續為後面兩場全運會賽事準備。

羅尚策提到，很驚訝對手可能服用興奮劑，但仍要等候世界反禁藥組織的通知才知道最後結果，若遞補金牌，對台灣男子拳擊會是很大鼓舞，不過現在師徒目標就是奧運，希望明年能在巴黎打出「讓人感動」的比賽。

杭州亞運是巴黎奧運拳擊資格賽，男子4個量級打進金牌戰就能拿到巴黎奧運資格，賴主恩和甘家葳都搶下巴黎奧運門票，羅尚策已經擬定好接續的訓練行程，他細數，一月計畫去歐美移地訓練，二月的第一場奧運資格賽會去義大利進行情蒐，五月第二場奧運資格賽同樣會去曼谷移訓和搜集資訊，6月再去烏茲別克做最後備戰。

「烏茲別克是現在拳擊最強的國家，8月待了一個月，很辛苦，但收穫豐富。」羅尚策表示，國內選手有限，移地訓練可以和各種對手交手，且賴主恩亞運打出成績，能吸引更多選手一同隊練，屆時也會多找不熟悉的歐洲、非洲選手交手，為巴黎奧運累積更多能量。 杭州亞運拳擊男子63.5公斤級8強賽，我國好手賴主恩（左）上碰上地主大陸選手王向陽，第一回合賴主恩就將王向陽打到濺血，最後賴主恩以3：2擊敗地主選手王向陽，搶進4強保底銅牌。圖／報系資料照

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