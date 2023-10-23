拳擊／亞運締造史上最佳成績 理事長許明杰發百萬獎金

中華拳擊隊杭州亞運成績大爆發，一口氣打下1金2銀2銅的史上最佳成績，中華民國拳擊協會今天特別舉辦慶功宴，宴請亞運代表隊的選手及教練們，理事長許明杰也大方發出百萬獎金，金牌選手30萬、銀牌選手15萬、銅牌選手10萬，有功教練也各有3萬元獎金。

過去拳擊在亞運累積1金1銀3銅，杭州亞運單屆成績就超越歷屆總和，其中林郁婷更打下隊史暌違65年的金牌，同時是女拳手第一金，奧運門票一併入袋；男將賴主恩和甘家葳雙雙打進金牌戰，且帶回巴黎奧運門票，加上陳念琴和吳詩儀的銅牌，吳詩儀也拿到巴黎奧運門票，中華隊共收穫4張奧運資格，成目前拿到最多張奧運門票的代表隊。

「相信大家都在期待下一個階段的明年巴黎奧運，我們還有包括黃筱雯、陳念琴這2名很有實力的選手要爭取奧運門票，協會這邊也會幫助她們獲得更多出國拚戰的資源。」去年5月上任的許明杰提到，中華隊的選手都很有故事，但曝光度和社會關注度沒成正比，盼透過亞運的好成績得到更多注意和協助，獲得更多企業的幫助。

目前所有拳擊好手都齊聚台南投入112年全運會，今天因齊聚一堂，許明杰先拋磚引玉，以實際獎金獎勵選手和教練，他說：「我們也會持續各跑縣市，希望每個縣市都能夠有個專業的拳擊場館，以及類似基層站的概念，畢竟我們還有很多量級的選手不夠多，需要持續開發出好的種子。」

大林慈濟醫院高功能運動醫學中心已經和中華民國拳擊協會合作3年，主任陳韋任提到，其實大林醫院從事運動醫療已經很多年，但最近投入拳擊運動的防護，提供一整套媲美國際賽事的運動醫學資訊，可以讓選手從訓練、賽前、賽後都能得到最棒的照護。

已經打下奧運門票的4名拳手，早早開始做迎戰奧運的準備，賴主恩教練羅尚策細數，明年從一月開始至少會有4趟移地訓練，讓賴主恩全面進化，再踏上奧運殿堂。

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