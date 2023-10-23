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全運會田徑／千分之4秒錯過6連霸！陳奎儒被「粉絲」謝元愷擊敗

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
陳奎儒（左一）和謝元愷（右一）男子110公尺跨欄上演激戰，幾乎同時抵達終點。記者侯永全／攝影
陳奎儒（左一）和謝元愷（右一）男子110公尺跨欄上演激戰，幾乎同時抵達終點。記者侯永全／攝影

112年台南全運會驚奇連連，先是男子100公尺上演金牌「0.004秒」差距，接續進行的男子110公尺跨欄再度出現同組神奇數字，尋求6連霸的「台灣欄神」陳奎儒和亞青賽金牌小將謝元愷幾乎同時進終點，等待多時現場大螢幕仍沒出現成績，最終才由大會播報員喊出「恭喜謝元愷」的結果。

最終陳奎儒和謝元愷秒數都顯示13秒82，最終成績謝元愷秒數是13秒816，陳奎儒是13秒820，和男子100公尺決賽的金、銀牌魏泰陞及楊俊瀚差距同樣是0.004秒。

陳奎儒是全國紀錄13秒34保持人，但杭州亞運出發前一個月卻檢查出右髖關節肌腱撕，杭州亞運第一趟就沒能完賽，全運會預賽只跑出14秒58，今天準決賽以14秒02順利晉級決賽，最終差一步完成連霸，他賽後很有風度的拉起坐在跑道上等待成績的謝元愷，成為第一個恭喜謝元愷奪下全運會生涯首金的人。

現在還是高雄市鳳山商工三年級的謝元愷透露，年長一輪的學長陳奎儒一直是自己偶像，「國一開始練欄架就有關注學長，他每場比賽我都會看，就算是小比賽沒能到現場，我也會請人錄影。」

雖形容自己是「粉絲」，謝元愷今年全中運後就以全運會金牌為目標，今天擊敗偶像、拿金牌一次完成，他對破個人最佳秒數的成績仍不滿意，「應該可以13秒6幾，但太緊張，過欄動作沒做好。」他也提到，若能擊敗狀況最好的陳奎儒會更有意義，但知道學長受傷後也沒掉以輕心，等待秒數時更是生涯最緊張的時刻，開心能完成目標。

陳奎儒 全運會 亞運

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