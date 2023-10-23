亞帕運／大學遇車禍 蕭翔文跆拳道摘金寫人生新篇章

大學時車禍導致蕭翔文右手臂神經叢損傷，一度讓他選擇封閉自己，他後來以帕拉選手身分重回跆拳道賽場，今天在杭州亞帕運K44級58公斤級決賽擊敗日本選手田中光哉，奪生涯首金，也一圓教練金牌夢。

蕭翔文這面跆拳道金牌，也是台灣代表團今年杭州亞帕運首面獎牌。

現年24歲蕭翔文在國小5、6年級加入跆拳道社團，逐漸確立興趣，大學時就讀嘉義中正大學運動競技系，有一次準備參加國手選拔時，上天卻對他開了個玩笑。

蕭翔文在選拔賽的前2天發生車禍，造成右手臂神經叢損傷，眼見選手夢碎，讓他一度悶悶不樂，後來在家人和女友陪伴下逐漸走出陰霾，並在教練建議下，轉當帕拉選手。

蕭翔文不僅延續選手生涯，還圓了兒時的國手夢，今年曾拿下世錦賽銀牌，他今天展開亞帕運首秀，在男子K44級58公斤賽事亮相，前2場比賽面對韓國、烏茲別克選手都以大比分獲勝，一舉闖進決賽，金牌戰更以27比11擊退日本選手田中光哉。

亞帕運首次將跆拳道納入正式項目，蕭翔文就為台灣帶回隊史首面金牌，他賽後接受媒體聯訪時興奮地直喊：「超爽。」

生涯首次登上亞帕運舞台，蕭翔文透露，首場比賽曾一度緊張到出現過度換氣的情況，「真的快窒息」，他後來透過與內心對話，並相信自己，才逐漸趨於冷靜。

談到金牌戰戰況一度陷入膠著，蕭翔文坦言，壓力真的超級大，一開始放不開來、不知道如何應對，後來教練申訴失敗後，決定放開來打，「知道沒有申訴機會，不能再有其他失誤，因此讓我自己後面表現更穩定」。

奪得首面金牌，蕭翔文笑得合不攏嘴，他特別感謝一路力挺他的家人和女友，他說：「一開始他們不太希望我打比賽，後面漸漸釋懷，小孩子想要、喜歡就支持我打下去，還有女友也是非常強大的後盾」。

教練吳燕妮為2006年杜哈亞運銀牌得主，蕭翔文今天摘金後，也幫助教練完成金牌夢想。

從車禍後到亞帕運舞台證明自己，蕭翔文從未想過能有今天的成績，他表示，這面金牌讓他覺得離帕運更接近，接下來目標將朝帕運的舞台邁進。

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