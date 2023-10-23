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全運會田徑／最速男換人當！楊俊瀚千分之4秒之差無緣5連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
同是花蓮縣的楊俊瀚（左）和魏泰陞幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影
同是花蓮縣的楊俊瀚（左）和魏泰陞幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影

112年全運會要挑戰男子100公尺5連霸的「最速男」楊俊瀚，今天意外失金，他和花蓮同胞魏泰陞同以10秒22壓線，但最終電子攝影判定，魏泰陞以千分之4秒差距粉碎前輩的衛冕夢。

兩名花蓮好手起跑後幾乎同速推進，進終點時仍不分上下，眾人屏息中大螢幕跳出同是10秒22的成績，但魏泰陞名次排在首位，成為新科全運會金牌。

根據大會數據，魏泰陞成績是10秒214，楊俊瀚10秒218，無條件進位後，兩人同是10秒22；高雄市林祐賢以10秒29奪下銅牌。

魏泰陞生涯最佳成績是10秒38，今天下午準決賽以10秒44跑進決賽，晚上飆出生涯最佳成績「爆冷」摘金，接續馬上和楊俊瀚從對手變隊友，將在晚上7點40分進行的男子400公尺接力決賽拚下一面金牌。

楊俊瀚是全國紀錄10秒11的保持人，今天準決賽也跑出10秒18的破大會成績，但決賽敗給學弟，中斷霸業。

同是花蓮縣的楊俊瀚（左）和魏泰陞幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影
同是花蓮縣的楊俊瀚（左）和魏泰陞幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影
同是花蓮縣的楊俊瀚（中）和魏泰陞（右）幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影
同是花蓮縣的楊俊瀚（中）和魏泰陞（右）幾乎同時壓線，兩人成績同是10秒22，最終魏泰陞以千分1秒差距奪勝。記者侯永全／攝影

楊俊瀚 全運會

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