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全運會柔道／亞運錯過頒獎台 阿美族女將奪首金

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
杭州亞運國手廖宇蓉（藍衣）奪下112年台南全運會女子70公斤級金牌。記者侯永全／攝影
杭州亞運國手廖宇蓉（藍衣）奪下112年台南全運會女子70公斤級金牌。記者侯永全／攝影

上屆沒能參加全運會個人賽，台北市柔道女將廖宇蓉在112台南全運會迎接生涯第一面全運會金牌，今天在女子70公斤級金牌戰花不到2分鐘就以「一本」擊退新北市對手蔡筱芸，讓她直呼意義重大。

來自花蓮的廖宇蓉是阿美族，受練習柔道的表哥影響，國二開始接觸柔道。170公分的她原本是女子63公斤級選手，2019年世錦賽曾拿下第7名，後因身體因素體重增加，去年中才轉戰70公斤級，今年7月剛在亞洲柔道公開賽台北站奪下轉戰量級的第一面金牌，杭州亞運更摔進銅牌戰，但和頒獎台差了一場勝利。

今年是首度參加全運會女子70公斤級，廖宇蓉連勝4場奪金，她滿足說，很享受一整天的過程，「有一直和自己對話，有比亞運摔得更『活』一點。」

轉量級後迎接不同的柔道旅程，廖宇蓉今年2月還曾在「柔道女王」連珍羚牽線下，赴日本小松會社移地訓練快一個月，大年初一收拾行囊出發的她笑說：「去日本移地訓練很多次，但沒一個人去過，去試看看，心情是既期待又緊張。」

實地走一遭，廖宇蓉對日本對柔道的許多細節都留下深刻印象，「他們很細心對待每個選手，鼓勵每場比賽去享受自己。我們會把勝負看太重，日本更重視訓練和比賽內容，會提醒我放慢腳步，一部部累積。」今年她還有伯斯公開賽和東京大滿貫兩場國際賽，繼續累積巴黎奧運積分。

杭州亞運國手廖宇蓉（藍衣）奪下112年台南全運會女子70公斤級金牌。記者侯永全／攝影
杭州亞運國手廖宇蓉（藍衣）奪下112年台南全運會女子70公斤級金牌。記者侯永全／攝影

全運會 亞運 世錦賽

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