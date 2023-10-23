女壘／U15世界盃 中華隊擊退秘魯、紐西蘭單日2勝

U15世界盃女壘賽台灣隊今天一日兩戰，首戰靠著許若歆3安3打點好表現，率隊以7比0擊敗秘魯，台灣單日第2戰與紐西蘭交手，台灣隊投打發揮，終場以8比0拿下預賽第3勝。

U15世界盃女壘賽在日本東京舉行，台灣代表隊由總教練陳美分領軍，預賽首戰以0比1不敵地主日本隊，昨天擊敗墨西哥隊搶下首勝，今天單日兩戰也都有好表現。

台灣隊今天首戰與秘魯隊交手，開賽就有攻勢，1局下吳玉玲率先敲出安打、盜上二壘，許若歆三壘打送回團隊第1分，陳妙華選到保送，再靠著暴投跑回第2分。

台灣隊攻勢延續，吳佩玟敲出飛球出局，卻也造成對手傳接球失誤，台灣隊靠著失誤再跑回1分，2人出局後田苡璿靠著失誤上壘、盜上二壘，再靠著邱彥婷安打送回第4分。

台灣隊2局下攻勢再起，靠著安打、犧牲觸擊，許若歆安打送回第5分，吳佩玟安打再添1分，5局下許若歆適時安打，送回團隊第7分；許若歆首戰單場4打席都上壘，敲出3支安打，選到1次保送，貢獻3分打點。

台灣隊下午第2戰與紐西蘭交手投打發揮，先發投手余欣容投4局僅被敲出2支安打，投出3次三振、3次保送，無失分、好投壓制拿下勝投。

台灣隊2局下靠著對手保送、失誤、暴投，沒有安打就攻下2分，3局下單局4支安打、包括曾楷華的二壘打，一口氣攻下5分、拉開領先差距，4局下再靠著對手接連失誤、許若歆適時安打送回團隊第8分。

台灣隊今天單日兩場比賽都拿下勝利，目前戰績3勝1敗，明天預賽最後一戰將與義大利交手、全力搶勝，爭取最佳名次晉級超級循環賽複賽。

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