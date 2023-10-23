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影／台南全運會 連珍羚完成八連霸

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
連珍羚勇奪全運會女子柔道第八面金牌。記者侯永全／攝影
連珍羚勇奪全運會女子柔道第八面金牌。記者侯永全／攝影

在杭州亞運為中華隊摘下金牌的「柔道女王」連珍羚今天在女子57公斤量級個人賽金牌戰，輕鬆擊敗苗栗縣陳恩汝，達成全運會史上最長「八連霸」紀錄。

35歲的連珍羚在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退少她近20歲的陳恩汝。她賽後受訪表示，在國內比賽雖然勢力有些差距，可能過於保守，所以與國際賽的緊張度相差無幾，反而國際賽因各國選手勢均力敵，都會放手一搏。

連珍羚強調，杭州亞運後就為全運會做準備，隨後會備戰12月的東京大滿貫。原打算在東京奧運後高掛戰袍的她說，接下來會專注在巴黎奧運，人生很多事都難說，就隨遇而安。

35歲的連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退少她近20歲的陳恩汝。記者侯永全／攝影
35歲的連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退少她近20歲的陳恩汝。記者侯永全／攝影
連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝。記者侯永全／攝影
連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝。記者侯永全／攝影
連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝。記者侯永全／攝影
連珍羚（白衣者）在全運會女子柔道57公斤級決賽，僅花40秒就以「一本」輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝。記者侯永全／攝影
連珍羚（右）在全運會女子柔道57公斤級決賽，輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝，完成八連霸。記者侯永全／攝影
連珍羚（右）在全運會女子柔道57公斤級決賽，輕鬆擊退苗栗縣陳恩汝，完成八連霸。記者侯永全／攝影

全運會 連珍羚 亞運

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